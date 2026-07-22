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Καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και κομμάτια από κατεστραμμένες ξύλινες κατασκευές φέρεται να άφησαν στο πεζοδρόμιο δύο άνδρες ηλικίας 39 ετών, κατά τη διάρκεια μετακόμισης από διαμέρισμα που νοίκιαζαν στην περιοχή της Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Μετά από έρευνα που ακολούθησε, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η απόρριψη των αντικειμένων στο συγκεκριμένο σημείο είχε ως συνέπεια τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, προκάλεσε αρνητική αισθητική εικόνα στην περιοχή και κατέστησε τον χώρο ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή φωτογραφιών: thestival.gr