Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Λάρα Τραμπ αποκάλυψε τις συνήθειες γυμναστικής και διατροφής της μετά τον διαδικτυακό θόρυβο που προκάλεσαν φωτογραφίες με τη μυϊκή διάπλασή της.

Η ίδια δίνει προτεραιότητα στην καθημερινή άσκηση, επιλέγοντας ποικίλες δραστηριότητες όπως το CrossFit, τα βάρη, το Pilates, το τρίαθλο και το ποδήλατο.

Για να διατηρήσει το πρόγραμμά της, η παρουσιάστρια ξυπνά συχνά από τις πέντε το πρωί, προκειμένου να ολοκληρώσει την προπόνησή της πριν από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Στη διατροφή της εστιάζει στην κατανάλωση πρωτεΐνης, ενώ εντάσσει στη ρουτίνα ευεξίας της τη σάουνα και τη βύθιση σε παγωμένο νερό.

Οι δηλώσεις της ακολούθησαν ερωτήματα χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αυθεντικότητα της εμφάνισής της σε πρόσφατη φωτογραφία.

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Η Λάρα Τραμπ αποκάλυψε τις συνήθειες που ακολουθεί στη γυμναστική και τη διατροφή, μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν στα social media φωτογραφίες της στις οποίες εμφανίζεται με ιδιαίτερα γυμνασμένο σώμα.

Η 43χρονη παρουσιάστρια και σύζυγος του Έρικ Τραμπ μίλησε για το πρόγραμμα που ακολουθεί στην εκπομπή «The Riley Gaines Show», στις 21 Ιουλίου. Αφορμή στάθηκαν, μεταξύ άλλων, οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στο Instagram και στις οποίες αναδείκνυε τους γραμμωμένους κοιλιακούς και τα ιδιαίτερα γυμνασμένα χέρια της.

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Η παρουσιάστρια Ράιλι Γκέινς ανέφερε ότι μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δέχθηκε πριν από τη συνέντευξη αφορούσε το πώς η Λάρα Τραμπ κατάφερε να αποκτήσει τη συγκεκριμένη μυϊκή διάπλαση.

«Κάνω λίγο απ’ όλα»

«Κάνω λίγο απ’ όλα», απάντησε η Λάρα Τραμπ, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον για την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση.

Η ίδια δήλωσε ότι η άσκηση αποτελεί σταθερή προτεραιότητα στη ζωή της, ακόμη και όταν ο χρόνος που έχει στη διάθεσή της είναι περιορισμένος.

«Σε όλη μου τη ζωή γυμναζόμουν. Πάντα το έθετα ως προτεραιότητα για τον εαυτό μου, ακόμη και αν είχα μόνο 45 ή 30 λεπτά», ανέφερε.

«Μερικές φορές αυτός είναι όλος ο χρόνος που έχω και μπορεί να είναι πολύ νωρίς το πρωί, αλλά προσπαθώ να τον αξιοποιώ», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η γυμναστική τη βοηθά τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

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Photo/ Laraleatrump Instagram

Photo/ Laraleatrump Instagram

Τρίαθλο, βάρη, CrossFit και Pilates

Η Λάρα Τραμπ ανέφερε ότι προτιμά να εναλλάσσει τις μορφές άσκησης και να μην ακολουθεί διαρκώς την ίδια προπόνηση. Όποτε το πρόγραμμά της το επιτρέπει, κάνει Pilates, ενώ προπονείται και για τρίαθλο.

Παράλληλα, ασχολείται συστηματικά με το ποδήλατο, ενώ, αν και τρέχει λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν, εξακολουθεί να το εντάσσει στην άσκησή της όταν βρίσκει χρόνο.

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«Προσπαθώ να είμαι έτοιμη σε περίπτωση που προκύψει κάτι, γι’ αυτό κάνω πολύ ποδήλατο», είπε στη Ράιλι Γκέινς.

Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται επίσης βάρη και CrossFit, το οποίο, όπως ανέφερε, αγαπά ιδιαίτερα.

«Νομίζω ότι το να κρατάς το σώμα σου σε εγρήγορση είναι πάντα το κλειδί», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή των προπονήσεων βοηθά ώστε το σώμα να μην προσαρμόζεται σε ένα μόνο είδος άσκησης.

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Ξυπνά στις 5 το πρωί για να γυμναστεί

Η Λάρα Τραμπ αποκάλυψε ότι τις περισσότερες ημέρες ξυπνά στις 5 το πρωί για να προλάβει να γυμναστεί πριν ξεκινήσει το υπόλοιπο πρόγραμμά της.

Μάλιστα, όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χρειαστεί να βρεθεί στο γυμναστήριο ακόμη και στις 3:45 τα ξημερώματα, πριν αναχωρήσει για επαγγελματικό ταξίδι.

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«Στόχος μου είναι να γυμνάζομαι πρώτο πράγμα το πρωί, ώστε μετά να μη χρειάζεται να το σκέφτομαι για το υπόλοιπο της ημέρας», εξήγησε.

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Η διατροφή της και η έμφαση στην πρωτεΐνη

Όσον αφορά τη διατροφή της, η παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι τα συχνά ταξίδια και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις κάνουν δύσκολη τη διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος.

«Όταν ταξιδεύεις και βρίσκεσαι συνεχώς στον δρόμο, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις μια ποιοτική διατροφή. Προσπαθώ, όμως, πραγματικά να δίνω προτεραιότητα στην πρωτεΐνη», δήλωσε.

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Αν και δεν συνηθίζει να τρώει πρωινό, προσπαθεί να καταναλώνει αυγά, ασπράδια αυγών ή κάποια άλλη τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγει και ένα πρωτεϊνικό ρόφημα.

«Όσο περισσότερη πρωτεΐνη καταναλώνεις και όσο περισσότερους μυς χτίζεις, τόσο περισσότερες θερμίδες καις ακόμη και όταν απλώς υπάρχεις», είπε.

«Θέλω να προτρέψω όλους να καταναλώνουν πρωτεΐνη και να σηκώνουν βάρη, γιατί αυτό είναι που πραγματικά θα αλλάξει το σώμα σας», συμπλήρωσε.

Σάουνα και παγωμένο νερό

Η Λάρα Τραμπ μίλησε ακόμη για τις συνήθειες ευεξίας που μοιράζεται με τον σύζυγό της, Έρικ Τραμπ. Όπως είπε, οι δυο τους απολαμβάνουν τη σάουνα, αλλά και τη βύθιση σε παγωμένο νερό.

Για την ίδια, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης πρακτικής βρίσκεται στην ψυχολογική πρόκληση.

«Αν μπορώ να αναγκάσω τον εαυτό μου να παραμείνει σε παγωμένο νερό, παρά το γεγονός ότι το σώμα μου ουρλιάζει να βγω, τότε πιθανότατα μπορώ να πιέσω τον εαυτό μου να κάνει πολλά ακόμη άβολα πράγματα», ανέφερε.

Η φωτογραφία που προκάλεσε ερωτήματα για τεχνητή νοημοσύνη

Οι δηλώσεις της έγιναν λίγες εβδομάδες αφότου μια φωτογραφία της στο Instagram προκάλεσε έντονα σχόλια.

Τον Ιούνιο, η Λάρα Τραμπ δημοσίευσε εικόνα στην οποία παρουσίαζε ρούχα από τη δική της σειρά αθλητικών ενδυμάτων, Lara Trump Collection. Στη φωτογραφία ξεχώριζαν τα ιδιαίτερα γυμνασμένα χέρια και οι κοιλιακοί της, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται αν η εικόνα είχε δημιουργηθεί ή υποστεί επεξεργασία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι νόμιμα αυτά τα “όπλα” στην Αμερική;» αστειεύτηκε ένας ακόλουθος, κάνοντας λογοπαίγνιο με τα μυώδη μπράτσα της.

«Απίστευτοι μύες», έγραψε ένας άλλος, ενώ τρίτος χρήστης τη ρώτησε: «Είναι αληθινό το σώμα σου ή δημιουργήθηκε με AI;».

Photo/ Laraleatrump Instagram

Η Lara Trump Collection

Η Λάρα Τραμπ λάνσαρε το brand αθλητικών ρούχων Lara Trump Collection τον Νοέμβριο του 2024.

Όπως έχει δηλώσει, η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία της εταιρείας προήλθε από την επιθυμία της να αποδείξει ότι οι γυναίκες «μπορούν να κάνουν οτιδήποτε μπορούν να κάνουν και οι άνδρες».

Photo/ Laraleatrump Instagram