Το γιατί κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν πονοκέφαλο μετά την άσκηση και πότε αυτό είναι φυσιολογικό ή χρειάζεται ιατρική συμβουλή, εξετάζει σε άρθρο της η HuffPost UK. Σύμφωνα με τον γιατρό Giuseppe Aragona, οι πονοκέφαλοι μετά τη σωματική δραστηριότητα είναι συνήθως αποτέλεσμα φυσιολογικών αντιδράσεων του σώματος και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι επικίνδυνοι.

Ένας συχνός λόγος είναι η αφυδάτωση, ειδικά όταν κάποιος ιδρώνει πολύ ή γυμνάζεται σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον. Επίσης, η κακή αναπνοή, ο ανεπαρκής αερισμός του χώρου, η έλλειψη σωστής προθέρμανσης και η απότομη έντονη άσκηση μπορούν να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Κατά τη διάρκεια έντονης προσπάθειας αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, με αποτέλεσμα να διαστέλλονται τα αγγεία στον εγκέφαλο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πόνο.

Άλλοι παράγοντες, όπως επίσης αναφέρει το άρθρο, είναι το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα, όταν κάποιος γυμνάζεται χωρίς να έχει φάει, η κακή στάση του σώματος και η ένταση στους μύες του αυχένα. Το κρύο περιβάλλον μπορεί επίσης να προκαλέσει πονοκέφαλο, ειδικά όταν κάποιος τρέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, η εισπνοή κρύου αέρα και το ρίγος που σφίγγει τους μύες του λαιμού συμβάλλουν στο πρόβλημα.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο πονοκέφαλος μετά την άσκηση χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. Αν ο πόνος είναι ξαφνικός, πολύ έντονος, χειροτερεύει με τον καιρό ή συνοδεύεται από συμπτώματα όπως αδυναμία, διαταραχές στην όραση, σύγχυση, λιποθυμία ή πυρετό, τότε πρέπει να συμβουλευτεί κανείς γιατρό. Επίσης, πονοκέφαλοι που εμφανίζονται μετά τα 40 ή συνδέονται με βήχα, έντονη προσπάθεια ή σεξουαλική δραστηριότητα χρειάζονται έλεγχο.

Μερικοί άνθρωποι παθαίνουν ημικρανία μετά την άσκηση, η οποία είναι πιο έντονη από έναν απλό πονοκέφαλο και συχνά συνοδεύεται από ναυτία, εμετό και ευαισθησία στο φως ή τον ήχο.

Για την πρόληψη των «φυσιολογικών» πονοκεφάλων, ο γιατρός προτείνει καλή ενυδάτωση, σωστή διατροφή, προθέρμανση, σταδιακή αύξηση της έντασης και σωστή αναπνοή. Αν χρειαστεί, απλά παυσίπονα μπορούν να βοηθήσουν.

6 σωτήρια tips αν θέλουμε να χάσουμε κιλά και μισούμε τη γυμναστική

Τώρα, θέλουμε να χάσουμε κιλά άμεσα αλλά μισούμε τη γυμναστική; Ακολουθούν 6 σωτήρια tips σύμφωνα με το yahoo.com.

1. Καταναλώνουμε περισσότερη πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη βοηθά στην απώλεια βάρους αυξάνοντας το αίσθημα κορεσμού, μειώνοντας την όρεξη και ενισχύοντας τον μεταβολισμό μας. Όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της συνολικής θερμιδικής μας πρόσληψης και στην αποτελεσματικότερη καύση θερμίδων, διευκολύνοντας την απώλεια βάρους. Και μάλιστα χωρίς να χάνουμε μυϊκή μάζα.

2. Παίρνουμε συμπληρώματα με αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας (ΒCAAs) προτού επιδοθούμε σε οποιοδήποτε είδος κίνησης

Τα BCAAs είναι τρία αμινοξέα (λευκίνη, ισολευκίνη και βαλίνη) απαραίτητα για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών μας. Κι όταν τα προσφέρουμε στον οργανισμό με τη μορφή συμπληρώματος, αυτό συμβάλλει στην απώλεια βάρους με τους εξής τρεις τρόπους:

Ενίσχυση της καύσης θερμίδων και λίπους Μείωση όρεξης Διατήρηση της μυϊκής μάζας

Οπότε, πριν περπατήσουμε για τη δουλειά, πριν την επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια ή αν σκοπεύουμε να βγούμε για περίπατο, αυτού του είδους τα συμπληρώματα -πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού μας- θα συνδράμουν στην προσπάθεια να ρίξουμε το νούμερο στη ζυγαριά.

3. Πίνουμε πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι προωθεί την απώλεια βάρους χάρις στην περιεκτικότητά του σε κατεχίνες και καφεΐνη. Οι κατεχίνες πυροδοτούν στον οργανισμό τη διαδικασία εξουδετέρωσης του λίπους και εκτοξεύουν τον μεταβολισμό, ενώ η καφεΐνη μας βοηθά να καίμε περισσότερες θερμίδες και μειώνει την όρεξή μας για ανθυιγιενά σνακ. Οπότε; Κέρδος από κάθε άποψη.

4. Δοκιμάζουμε τη διαλλειμματική νηστεία

Δηλαδή μένουμε νηστικοί για 16 ώρες κάθε μέρα και τρώμε τις υπόλοιπες 8. Αυτό έχει βοηθήσει πολύ κόσμο να περιορίσει την πρόσληψη θερμίδων και να δει άμεσα αποτελέσματα. Απλώς η εν λόγω πρακτική δεν κάνει για όλους.

5. Αν αθλούμαστε έστω και λίγο, τρώμε το μεγαλύτερο γεύμα μας αμέσως μετά την προπόνηση

Μετά από μια έντονη προπόνηση με βάρη ή αεροβική άσκηση, το σώμα μας λαχταρά υδατάνθρακες και αμυλούχες τροφές για να αναπληρώσει τα χαμένα επίπεδα γλυκόζης και να φρενάρει τη διάσπαση των μυών. Αυτή ακριβώς τη στιγμή είναι που ο μεταβολισμός μας βρίσκεται στα πικ του. Οπότε, αν τρώμε ούτως ή άλλως ένα μεγάλο γεύμα μέσα στην ημέρα, ιδανικά ας το καταναλώσουμε μετά την άσκηση. Γιατί ενώ η ποσότητα της τροφής στην ουσία θα είναι η ίδια με αυτήν που καταναλώναμε μέχρι τώρα, το σώμα μας θα καίει το μεγαλύτερο ποσοστό των θερμίδων της σε χρόνο ρεκόρ. Και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να δούμε το νούμερο στη ζυγαριά να μειώνεται.

6. Πίνουμε ένα μεγάλο ποτήρι νερό αμέσως μόλις ξυπνήσουμε

Η κατανάλωση 330 ml κρύου νερού με το που σηκωθούμε από το κρεβάτι μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολικό ρυθμό ακόμα και κατά 30% για περίπου 30-40 λεπτά μετά το πρωινό ξύπνημα. Πρόκειται για μια λειτουργία γνωστή ως «θερμογένεση», όπου ο οργανισμός χρησιμοποιεί ενέργεια για να θερμάνει το νερό και να το φέρει στην εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Κι αυτό καίει θερμίδες και λίπος.

Από εκεί και ύστερα, το να πίνουμε νερό πριν από τα γεύματά μας, περιορίζει την όρεξη και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη μείωση των θερμίδων που προσλαμβάνουμε. Οπότε, πέρα από το ξύπνημα, φροντίζουμε γενικά να κρατάμε τον οργανισμό μας ενυδατωμένο. Αυτό θα μας σώσει από τις λιγούρες και τα υπερφαγικά επεισόδια στα οποία επιδιδόμαστε όταν μπερδεύουμε τα σημάδια της δίψας με τα σημάδια της πείνας.

Mε πληροφορίες από: HuffPost Uk και yahoo.com