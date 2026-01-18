Το τελευταίο διάστημα, πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο και στην καθημερινή ζωή αναφέρουν ότι η φετινή γρίπη φαίνεται να είναι πιο έντονη και να διαρκεί περισσότερο σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, με συμπτώματα όπως έντονη συμφόρηση, ισχυρούς μυϊκούς πόνους και ρίγη που επιμένουν για ημέρες. Παρότι αυτή η εικόνα προκαλεί ανησυχία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα βασικά συμπτώματα της γρίπης παραμένουν παρόμοια με αυτά άλλων εποχών: πυρετός, ρίγη, μυαλγίες και αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), που αναφέρει σε άρθρο της η HuffPost US, η φετινή περίοδος γρίπης στις ΗΠΑ είναι πιο εκτεταμένη, με περίπου 15 εκατομμύρια κρούσματα μέχρι στιγμής, έναντι 9,1 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι μια «χειρότερη» περίοδος γρίπης δεν ορίζεται από το πόσο έντονα νιώθει κάποιος τα συμπτώματα, αλλά από δείκτες όπως οι νοσηλείες, οι επισκέψεις στα επείγοντα και οι θάνατοι. Αν και υπάρχουν αυξημένα περιστατικά στα νοσοκομεία, είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στη σοβαρότητα της φετινής περιόδου είναι η κυριαρχία του ιού της γρίπης τύπου Α και ειδικότερα του στελέχους H3N2, το οποίο ιστορικά συνδέεται με πιο σοβαρές περιόδους γρίπης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα συμπτώματα είναι πιο επώδυνα ή διαρκούν περισσότερο για όλους.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η βαρύτητα της νόσου επηρεάζεται σημαντικά από την εμβολιαστική κάλυψη. Παρότι το φετινό εμβόλιο δεν ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στο κυρίαρχο στέλεχος, μειώνει τη σοβαρότητα της νόσησης, τη διάρκειά της και τον κίνδυνο επιπλοκών. Η χαμηλότερη εμβολιαστική συμμετοχή φέτος ενδέχεται να εξηγεί γιατί περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν έντονα συμπτώματα. Επιπλέον, η πρόσφατη νόσηση προσφέρει πρόσκαιρη ανοσία, ενισχύοντας την προστασία για το μέλλον.

Τέλος, η έντονη συζήτηση γύρω από τη γρίπη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να ενισχύει την αίσθηση ότι η φετινή εμπειρία είναι η χειρότερη, φαινόμενο γνωστό ως «μεροληψία της πρόσφατης εμπειρίας». Οι ειδικοί συστήνουν εμβολιασμό, καλή υγιεινή χεριών, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, επαρκή ύπνο και έγκαιρη επικοινωνία με γιατρό, καθώς η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπεία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης της γρίπης.

Μύθοι γύρω από τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Σε κείμενό του το Cnn.com εξετάζει τη φετινή έξαρση της γρίπης, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ένα νέο στέλεχος, το υποκλάδο K, και επιχειρεί να αποδομήσει διαδεδομένους μύθους γύρω από τα εμβόλια της γρίπης, βασιζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα. Οι ειδικοί στις λοιμώδεις νόσους τονίζουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει σημαντικός, καθώς η ίδια η γρίπη ενέχει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από το εμβόλιο. Ακολουθούν 6 διαδεδομένοι μύθοι γύρω από τον αντιγριπικό εμβολιασμό:

Μύθος 1: Το εμβόλιο δε λειτουργεί

Μύθος 2: Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμβόλιο κατά της γρίπης, αφού δεν «ταιριάζει» με το νέο στέλεχος, την υποκατηγορία Κ

Μύθος 3: Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να μας αρρωστήσει χειρότερα

Μύθος 4: Ο εμβολιασμός αποκλείει πλήρως τη μόλυνση

Μύθος 5: Τα παδιά δεν πρέπει να λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης

Μύθος 6: Ολοι χρειαζόμαστε το ίδιο εμβόλιο γρίπης





Με πληροφορίες από: HuffPost US , Cnn.com

