Η γρίπη δείχνει και φέτος τα «δόντια» της, προκαλώντας αυξημένη πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας. Οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, αλλά και οι νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καταγράφουν ανοδική πορεία, με την επιστημονική κοινότητα να εκφράζει έντονο προβληματισμό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπερμεταδοτική παραλλαγή Κ της γρίπης Α, η οποία φαίνεται να ευθύνεται για τη φετινή έξαρση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα 871 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω γρίπης, 15 εισήχθησαν σε ΜΕΘ, ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και εντείνουν τις ανησυχίες για τη συνέχεια του χειμώνα.

Advertisement

Advertisement

Η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος και αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε ότι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. «Πρόκειται κυρίως για ασθενείς υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι ανεμβολίαστοι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η εικόνα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», οι προσελεύσεις ασθενών με συμπτώματα γρίπης αυξήθηκαν την τελευταία εβδομάδα κατά 15% έως 17% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το στέλεχος Κ της Η3Ν2 της γρίπης Α είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό. «Το γνωστό αυτό στέλεχος παρουσιάζει μεγάλη διασπορά», ανέφερε η κ. Παγώνη, εξηγώντας την απότομη αύξηση των κρουσμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί απευθύνουν σαφή έκκληση για εμβολιασμό, ακόμη και τώρα. Ο καθηγητής Παθολογίας του ΕΚΠΑ, Νίκος Τεντολούρης, τόνισε ότι άτομα άνω των 60 ετών ή με συννοσηρότητες θα πρέπει να εμβολιαστούν τόσο για τη γρίπη όσο και για τον RSV. Παράλληλα, συστήνονται βασικά μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού, συχνό πλύσιμο χεριών και καλός αερισμός των χώρων.