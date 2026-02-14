Η εποχική γρίπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα στη χώρα, με τους επιδημιολόγους να προειδοποιούν ότι παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τελευταίων ημερών, δεν αποκλείεται ένα δεύτερο κύμα έξαρσης ακόμη και μέσα στον Φεβρουάριο. Το σενάριο αυτό, που ήδη καταγράφεται σε ρεπορτάζ του iefimerida, συνδέεται με την πιθανή ενίσχυση της κυκλοφορίας της γρίπης τύπου Β, σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας εξακολουθεί να δέχεται πίεση.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα επιτήρησης του ΕΟΔΥ για την περίοδο 2025-2026:

Έχουν καταγραφεί πάνω από 136 σοβαρά περιστατικά γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ από την έναρξη της επιτήρησης (εβδομάδα 40/2025).

Οι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη έχουν ξεπεράσει τους 60, με τις εβδομαδιαίες αναφορές να καταγράφουν σταθερά νέες απώλειες.

Σε ορισμένες εβδομάδες του Ιανουαρίου, οι νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ κυμάνθηκαν από 13 έως 23 περιστατικά, ενώ οι θάνατοι έφτασαν ακόμη και τους 15 μέσα σε μία εβδομάδα.

Ενδεικτικά, την πρώτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 722 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω γρίπης, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση του κύματος.

Ποιο στέλεχος κυριαρχεί

Η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από κυριαρχία της γρίπης τύπου Α, με συχνότερο υπότυπο τον Α(H3N2), ο οποίος παραδοσιακά συνδέεται με αυξημένη μεταδοτικότητα και μεγαλύτερη επιβάρυνση στις ευπαθείς ομάδες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αρκετές εποχές η γρίπη εμφανίζει διφασική καμπύλη: πρώτα επικρατεί ο τύπος Α και στη συνέχεια αυξάνεται η δραστηριότητα του τύπου Β. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το μοτίβο, η επιδημία ενδέχεται να παραταθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

Πίεση στις ΜΕΘ – Σοβαρά περιστατικά και σε παιδιά

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι σοβαρές νοσηλείες, καθώς μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνονται και μικρά παιδιά. Οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας καταγράφονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με αυξημένο κίνδυνο για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και μη εμβολιασμένους.

Η αυξημένη θετικότητα στην κοινότητα, σε συνδυασμό με την εποχική κινητικότητα και τις χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρούν τη διασπορά σε υψηλά επίπεδα.

Τι λένε οι ειδικοί για το ενδεχόμενο δεύτερου κύματος

Οι λοιμωξιολόγοι δεν αποκλείουν νέα άνοδο των κρουσμάτων μέσα στον Φεβρουάριο, κυρίως εάν ενισχυθεί η κυκλοφορία του τύπου Β. Όπως σημειώνουν, ακόμη και αν υπάρξει πρόσκαιρη πτώση στις εισαγωγές, η επιδημιολογική επιτήρηση δείχνει ότι η γρίπη «δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της».

Σε κάθε περίπτωση, τα δεύτερα κύματα τείνουν να είναι ηπιότερα από το πρώτο, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι είναι αμελητέα – ειδικά όταν πρόκειται για ευπαθείς ομάδες.

Εμβολιασμός και προφύλαξη

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου. Παράλληλα, συστήνονται:

Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής (πλύσιμο χεριών, κάλυψη βήχα/φτερνίσματος)

Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων

Έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση για άτομα υψηλού κινδύνου

Το συμπέρασμα

Η φετινή γρίπη εξελίσσεται σε μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών, με δεκάδες θανάτους και εκατοντάδες σοβαρά περιστατικά. Αν και παρατηρούνται σημάδια σταθεροποίησης, η επιδημιολογική εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση. Αυτό είναι δεδομένο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το επόμενο διάστημα θα δούμε μια νέα κορύφωση που θα παρατείνει την πίεση στο σύστημα υγείας μέχρι τα τέλη του χειμώνα.