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Ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που κατασκευάζονται σήμερα στην Ελλάδα υπόσχεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης, να αυξήσει την οδική ασφάλεια και να διευκολύνει την πρόσβαση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσσηνίας.

﻿Η Πελοπόννησος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο σημαντικών έργων υποδομής, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ο νέος οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται κάτοικοι και επισκέπτες σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές της χώρας.

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Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τα εργοτάξια να έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της διαδρομής και το πρόσφατο βιντεο να αναδεικνύει πως οι ρυθμοί κατασκευής έχουν ανέβει. Το έργο αποτελεί ουσιαστικά τη φυσική συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Μορέα προς τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο άξονα που θα εξυπηρετεί τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις αυξημένες τουριστικές ροές της περιοχής.

Το συνολικό μήκος του νέου δρόμου φτάνει περίπου τα 50 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε περίπου 311 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του θα προσφέρει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας σε σχέση με το σημερινό δίκτυο, ενώ θα μειώσει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου και Μεθώνης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη σύνδεση του νέου άξονα με κομβικές υποδομές της περιοχής. Μέσω ανισόπεδων κόμβων θα εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση προς την Καλαμάτα, το Αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τον αυτοκινητόδρομο Μορέα, τη Μεσσήνη, αλλά και προς την Κορώνη μέσω ειδικού μεγάλου κόμβου. Παράλληλα, η Μεσσήνη θα παρακάμπτεται μέσω νέας διαδρομής μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων, αποσυμφορώντας την κυκλοφορία εντός του αστικού ιστού.

Το έργο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τεχνικών κατασκευών, μεταξύ των οποίων κοιλαδογέφυρες, υπόγειες διαβάσεις και γέφυρες. Η μεγαλύτερη από αυτές θα φτάνει σε μήκος τα 220 μέτρα και σε ύψος τα 90 μέτρα, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα του άξονα.

Ο νέος δρόμος θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προσφέροντας σημαντικά αναβαθμισμένες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την πρόσβαση προς σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσσηνίας, όπως η Πύλος, η Μεθώνη, η Κορώνη και το Costa Navarino, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό, ο νέος οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του 2028, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο.

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Η ακτινογραφία του Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

Το τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος﻿ αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 16,4 χλμ. Η αρχή του έργου βρίσκεται σε υδιστάμενο ισόπεδο κόμβο, στην περιοχή της εξόδου από την πόλη της Καλαμάρας και το τέλος του στη ΧΘ 16+411 στην οποία συνδέεται με το οδικό τμήμα Ριζόμυλος-Πύλος.

Το τμήμα Πύλος-Ριζόμυλος χωροθετείται κοντά στην Πύλο σε απόσταση 380 μ. περίπου νοτιοδυτικά από τη θέση γνωστή ως «μηδέν», ενώ το πέρας της χάραξης στον οικισμό Ριζόμυλος όπου συναρμόζεται με τον οδικό άξονα Ριζόμυλος-Καλαμάτα.

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Το τμήμα Πύλος-Μεθώνη χωροθετείται επί της υφιστάμενης Ε.Ο. Πύλος-Μεθώνη και ταυτίζεται με το τέλος της μελέτης «Ενιαία Παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου (Χ.Θ. 13+266,40), ενώ το πέρας χωροθετείται στη βόρεια είσοδο της πόλης Μεθώνης.