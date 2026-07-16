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Επιβεβαίωθηκαν οι πληροφορίες της HuffPost σχετικά με τη Σία Κοσιώνη και τη μετακίνησή της στον ΑΝΤ1. Η γνωστή δημοσιογράφος μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ -εξαιτίας των φημολογούμενων διαφωνιών της με τον Κωνσταντίνο Ζούλα- ακολούθησε τον Βασίλη Παπαδρόσο – ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα- είχε αποχωρήσει για τους ίδιους λόγους- αναλαμβάνοντας τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Με τον Βασίλη Παπαδρόσο

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Σία Κοσιώνη

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

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Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».