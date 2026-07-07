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Η διοίκηση του σταθμού αναζητά το κατάλληλο τηλεοπτικό πρότζεκτ για την αξιοποίηση της παρουσιάστριας, η οποία επιθυμεί να δοκιμαστεί σε κάτι διαφορετικό.

Ενδεχόμενη εκ νέου συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» δεν αποτελεί επιθυμία καμίας από τις δύο πλευρές.

Η ίδια έχει εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον της για την παρουσίαση του προγράμματος «Dancing with the Stars» που ανήκει στον σταθμό.

Προς το παρόν η παρουσιάστρια προγραμματίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το πρόγραμμα «Buongiorno» που δεν θα συνεχιστεί.

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Όλα δείχνουν ότι θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις όσων είχαν πει ότι η επιστροφή στον ΑΝΤ1 αποτελεί «μονόδρομο» για τη Φαίη Σκορδά. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η 46χρονη παρουσιάστρια έχει κάνει ήδη επαφές με τον σταθμό, καθώς η… κορυφή της διοικητικής πυραμίδας επιθυμεί να ξαναβρεθεί η λαμπερή παρουσιάστρια στο κανάλι όπου ανήκε από το 2013 μέχρι το 2022.

Μάλιστα ήδη αναζητείται το κατάληλο project ώστε η Φαίη Σκορδά να αξιοποιηθεί δυναμικά και αποτελεσματικά καθώς η ίδια παραμένει ένα ισχυρό τηλεοπτικό brand με σταθερές εμπορικές συνεργασίες που την ακολουθούν σε όποια τηλεοπτική στέγη και αν βρεθεί.

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Το 2016 Φαίη Σκορδά είχε παρουσιάσει το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα.

Σε αυτή τη φάση φυσικά, το ενδεχόμενο επανάληψης μιας συνεργασίας στο «Πρωινό» με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Λιάγκα- παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους παραμένουν αρμονικές- είναι κάτι που δεν θα επιδίωκε κανένας από τους δύο. Το θετικό είναι ότι και η ίδια η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε μία φάση που θα ήθελε να δοκιμαστεί σε κάτι διαφορετικό, καθώς έτσι θα έχει περισσότερο χρόνο να αφιερωθεί στην προσωπική της ζωή που διανύει μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη περίοδο.

Η Φαίη Σκορδά με τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Φαίη Σκορδά: Πρώτα οι διακοπές και μετά ο γάμος

Παρόλα αυτά, υπήρξαν άνθρωποι του τηλεοπτικού χώρου που συμβούλευσαν τη Φαίη Σκορδά ότι δεν θα της έκανε κακό να μείνει για ένα μικρό διάστημα εκτός, ώστε να ξεκουραστεί και να κάνει μια δυναμική επιστροφή είτε από τα μέσα της επόμενης σεζόν, είτε το φθινόπωρο του 2027. Η ίδια πάντως έχει εκφράσει πολλές φορές μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα ότι θα ήθελε πάρα πολύ να παρουσιάσει το Dancing with the Stars -που ανήκει πλέον στον ΑΝΤ1.

Η Φαίη Σκορδά με την ομάδα που είχε επιλέξει τη σεζόν 2017-2018.

Προς το παρόν, η Φαίη Σκορδά προγραμματίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον αρραβωνιαστικό της και τους γιους της- εντός και εκτός Ελλάδας- έχοντας ολοκληρώσει μια δύσκολη σεζόν που είχε unhappy end. Μάλιστα, λίγοι γνωρίζουν ότι μετά το ραντεβού που της ανακοίνωσαν ότι το Buongiorno δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν, ακολούθησε και μία δεύτερη συνάντηση με ακόμα πιο υψηλόβαθμο πρόσωπο σε μια άκρως πολιτισμένη ατμόσφαιρα και εκεί φάνηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι με την ίδια αξιοπρέπεια είχε αποχωρήσει και από τον ΣΚΑΪ αλλά και από τον ΑΝΤ1- εκεί μάλιστα είχαν υπάρξει φωνές που επέμεναν τότε ότι δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει και τώρα οι ίδιες φωνές εύχονται οι συζητήσεις να έχουν αίσιο τέλος…