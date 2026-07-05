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Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ολοένα και πιο έντονη κρίση στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την έλλειψη επαγγελματιών οδηγών φορτηγών να έχει φτάσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών για το 2025, σε διεθνές επίπεδο παραμένουν περίπου 2,9 εκατομμύρια κενές θέσεις, με την Ευρώπη να κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης, γύρω στο 13%.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μεταφορών, καθώς πολλές από αυτές δηλώνουν ότι αδυνατούν να αναλάβουν νέες συμβάσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα, η γήρανση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού και η επικείμενη συνταξιοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επιδεινώσουν περαιτέρω το πρόβλημα.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η χαμηλή συμμετοχή νέων και γυναικών στο επάγγελμα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Αν και οι αποδοχές σε ορισμένες χώρες θεωρούνται υψηλές, το επάγγελμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια εισόδου και μειωμένη ελκυστικότητα για τις νεότερες γενιές.

Καθώς οι οδικές μεταφορές καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα της διακίνησης εμπορευμάτων στην Ευρώπη, η έλλειψη οδηγών δεν αποτελεί μόνο κλαδικό πρόβλημα, αλλά παράγοντα που επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα.