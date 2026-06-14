Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με την αγορά εργασίας να έχει επαναπροσδιοριστεί μετά την «εισβολή» της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα επάγγελμα αναμένεται να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό έναν ολόκληρο κλάδο τα επόμενα χρόνια, με τους επαγγελματίες του να θεωρούνται ήδη περιζήτητοι.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει ριζικές αλλαγές στους κινητήρες των αυτοκινήτων, με το παραδοσιακό μοντέλο της εσωτερικής καύσης να ανταγωνίζεται τις νέες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και υβριδικών συστημάτων.

Advertisement

Advertisement

Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα νέα μοντέλα χαλάσουν; Υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες για να εμπιστευτή κανείς την μικρή του περιουσία!

Σήμερα, οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης, ο επαγγελματίας που διαχειρίζεται συστήματα υψηλής τάσης, μπαταρίες εκατοντάδων Volt, ηλεκτροκινητήρες, μετατροπείς ισχύος και σύνθετα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, είναι μια περιζήτητη ειδικότητα, μετά και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στις νέες νομοθεσίες που αφορούν την αυτοκίνηση.

Το 2026 ψηφίστηκε το μεγάλο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο έφερε σημαντικές και θετικές αλλαγές για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Μεταξύ άλλων, έχει πλέον διευρυνθεί ο κύκλος των συνεργείων που μπορούν να εξυπηρετούν ηλεκτρικά και plug-in hybrid οχήματα, επιτρέποντας σε περισσότερες κατηγορίες συνεργείων να μπαίνουν στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται η παρουσία τουλάχιστον ενός πιστοποιημένου τεχνίτη υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Την πιστοποίηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 μπορούν να αποκτήσουν μηχανοτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων με νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθώς και διπλωματούχοι και τεχνολόγοι μηχανικοί οχημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Advertisement

Η απόκτησή της προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση στην ηλεκτροκίνηση και στα συστήματα υψηλής τάσης, μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα ή εκπαιδεύσεις που παρέχονται από εμπορικές αντιπροσωπείες και αναγνωρισμένους φορείς.

Στην πράξη, ο τεχνίτης υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 είναι εκείνος που μπορεί να αναλαμβάνει απευθείας επεμβάσεις σε μπαταρίες υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες και συστήματα ισχύος.

Επίσης, να σημειωθεί ότι αντίστοιχης κατηγορίας τεχνίτης θα πρέπει να είναι κι ο οδηγός της οδικής βοήθειας σε περίπτωση που ηλεκτρικό όχημα χρειαστεί να μεταφερθεί με γερανό μετά από βλάβη.

Advertisement

Ταυτόχρονα, πιο απλοποιημένο είναι το πλαίσιο γύρω από την διαδικασία που χρειάζεται για να ενταχθούν οι επαγγελματίες του κλάδου στο νέο αντικείμενο της ηλεκτροκίνησης ως Κατηγορία 1.

Η πιστοποίηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 αφορά τεχνίτες που δεν επεμβαίνουν απευθείας στα βασικά κυκλώματα υψηλής τάσης, αλλά εργάζονται σε οχήματα που φέρουν ηλεκτρικά ή υβριδικά συστήματα κίνησης στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους.

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν τεχνίτες επιμέρους συστημάτων, όπως φανοποιοί, βαφείς, τεχνίτες αναρτήσεων, φρένων, εξατμίσεων, ψυγείων, τροχών ή ψηφιακών ταχογράφων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση για ασφαλή εργασία σε περιβάλλον υψηλής τάσης.

Advertisement

Ο ρόλος της Κατηγορίας 1 είναι να διασφαλίζει ότι ακόμη και εργασίες που δεν αφορούν άμεσα το ηλεκτρικό σύστημα ενός οχήματος πραγματοποιούνται με τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ασφάλειας, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων σε ένα τεχνικό περιβάλλον που πλέον διαφέρει ουσιαστικά από εκείνο των συμβατικών αυτοκινήτων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μετάβαση δεν αφορά μόνο μια στενή ομάδα «ειδικών», αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο του αυτοκινήτου, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο επαγγελματικής εξέλιξης για όσους επιλέξουν να επενδύσουν στη νέα γνώση.

Καθώς ο στόλος των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων αυξάνεται, μεγαλώνει και η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν να τα συντηρήσουν, να τα διαγνώσουν και να τα επισκευάσουν με ασφάλεια, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο επαγγελματικών ευκαιριών τόσο για νέους τεχνικούς όσο και για ήδη ενεργούς επαγγελματίες που θέλουν να προσαρμοστούν στη νέα εποχή.

Advertisement

Advertisement