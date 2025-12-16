Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με υφιστάμενες θέσεις εργασίας που συνδέονται στενότερα με την επιστήμη των υπολογιστών.

Μιλώντας κατά την διάρκεια ενός podcast, υποστήριξε ότι θέσεις εργασίας που θα χαθούν είναι αυτές που σχετίζονται με τον ψηφιακό τομέα καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) φτάνει «σαν υπερηχητικό τσουνάμι» και κερδίζει δυναμική που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

«Θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας με αστραπιαία ταχύτητα, όπως ακριβώς οι ψηφιακοί υπολογιστές αντικατέστησαν τους χειροκίνητους υπολογισμούς, αλλά πολύ πιο γρήγορα», εξηγεί.

Αν και ο ίδιος πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι παρούσα σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, εκείνοι που συνδέονται στενότερα με χειρωνακτικά επαγγέλματα θα επηρεαστούν σαφώς λιγότερο από το AI. «Η τεχνητή νοημοσύνη, τελικά, παραμένει ψηφιακή και μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ανθρώπων που εκτελούν χειρωνακτική εργασία», εξηγεί.

Επίσης, υποστήριξε πως « στο μέλλον, η εργασία θα είναι προαιρετική… νομίζω ότι αν προσπαθείς να κάνεις μια νεοσύστατη επιχείρηση επιτυχημένη ή μια εταιρεία να κάνει πολύπλοκα πράγματα, τότε σίγουρα πρέπει να αφιερώσεις πολλές ώρες. Αλλά στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται καθόλου…Η πρόβλεψή μου είναι ότι σε λιγότερο από 20 χρόνια, η εργασία θα είναι προαιρετική, σαν χόμπι, λίγο πολύ» προσθέτει.

«Σε λιγότερο από 20 χρόνια, ίσως ακόμη και σε μόλις 10 ή 15 χρόνια, οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική θα μας οδηγήσουν σε ένα σημείο όπου η εργασία θα είναι προαιρετική, με τον ίδιο τρόπο που, για παράδειγμα, μπορείτε να καλλιεργήσετε έναν λαχανόκηπο και τα δικά σας λαχανικά στον κήπο σας ή μπορείτε να πάτε στο κατάστημα και να τα αγοράσετε».