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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/7 στην Άνδρο και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη.

Στο σημείο συνδράμουν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση της Παλαιόπολης, δίνοντας εντολή προς όσους βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν προς το Μπατσί και να ακούν τις εντολές των Αρχών.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», γράφει το μήνυμα.