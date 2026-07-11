Δύο μέτωπα φωτιάς καίνε στον Κάμπο Παραμυθίας Θεσπρωτίας με τις αρχές να προχωρούν σε εκκένωση της περιοχής Γαλατάς.
Οι δύο διαφορετικές εστίες ξέσπασαν με χρονική διαφορά 20 λεπτών μεταξύ τους,
Αρχικά, στο σημείο επιχειρούσαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις στις 2 διαφορετικές πυρκαγιές ενισχύθηκαν και επιχειρούν, 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.