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Δύο μέτωπα φωτιάς καίνε στον Κάμπο Παραμυθίας Θεσπρωτίας με τις αρχές να προχωρούν σε εκκένωση της περιοχής Γαλατάς.

Οι δύο διαφορετικές εστίες ξέσπασαν με χρονική διαφορά 20 λεπτών μεταξύ τους,

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Αρχικά, στο σημείο επιχειρούσαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις στις 2 διαφορετικές πυρκαγιές ενισχύθηκαν και επιχειρούν, 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Galata of the regional unit of #Thesprotia



‼️ If you are in the area, move away to #Karioti



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Καριώτη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.

Για δυο διαφορετικές #πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Παραμυθιάς Θεσπρωτία, επιχειρούν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026