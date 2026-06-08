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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 8/6 στοΛουτράκι, καθώς ξέσπασε φωτιά τοΣκάλωμα Λουτρακίου.

Φωτιά στο Λουτράκι

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, στο σημείο επιχειρούν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες, ενώ στάλθηκε και μήνυμα από το 112.

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Ειδικότερα το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει: «Πυρκαγιά στην Περαχώρα περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Perahora area of the regional unit of #Korinthia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice June 8, 2026

Δείτε τα βίντεο που μοιράστηκε το korinthostv.gr:

Παράλληλα, συνδράμουν και εναέρια μέσα (πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο), σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Οι φλόγες κατακαίουν πευκοδάσος και στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φλόγες καίνε κοντά στις λίγες διάσπαρτες κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή Αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Επομένως, ναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας