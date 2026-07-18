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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με το evima, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Επισκοπής, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα προς το χωριό Βρύση.

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύμης, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, καθώς και δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας.