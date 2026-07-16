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Ως «φαινόμενο που παραμένει σε εξέλιξη» χαρακτήρισε τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 20 κτίρια και πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των εργασιών του ΜΕΤΡΟ, o ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης, υπογραμίζοντας ότι «χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μιας και στην περιοχή υπάρχουν αρκετά μπαζωμένα ρέματα» .

Μιλώντας στο Ertnews, ο καθηγητής εξήγησε πως το φαινόμενο με τις ρωγμές που προκλήθηκαν σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των εργασιών που έκανε ο μετροπόντικας για την γραμμή 4 του Μετρό, είναι χειρότερο από τον σεισμό. «Ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο, εδώ όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε συγκεκριμένα.

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Συνέχισε λέγοντας πως πρέπει να ολοκληρωθεί το φαινόμενο για να ξεκινήσουν οι επισκευές στις ρωγμές αλλιώς αυτές θα εμφανιστούν ξανά.

«Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μια βδομάδα εμφανιστούν ξανά».

Εξήγησε πως επειδή στην περιοχή υπάρχουν πολλά μπαζωμένα ρέματα, οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες ενώ το έδαφος είναι μαλακό.

«Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία ήδη έχουν μπαζωθεί όπως είναι η Φωκίωνος Νέγρη, η Ευελπίδων που κατέβαζαν παλιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όπως και στους διάφορους σεισμούς».

Οι κάτοικοι αγωνιών για την στατικότητα των κτιρίων τους αν και η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» επιμένει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν από την ανάδοχο εταιρεία, Άβαξ.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό» Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπείας κατοίκων, στο δημαρχικό μέγαρο.

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Τα παράθυρα σφήνωσαν από την πρώτη ημέρα που πέρασε ο μετροπόντικας

Κάτοικος και ιδιοκτήτρια διώροφης κατοικίας στην Κυψέλη που εμφάνισε ρωγμές, σημείωσε ότι «εδώ και 100 χρόνια η κατοικία παραμένει αγέρωχη σε σεισμούς και σε οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, αλλά όχι στην ανθρώπινη παρέμβαση».

Επισήμανε, ότι κατά την εταιρεία Άβαξ, θεωρείται «ατυχής» κάτοικος της Κυψέλης. «Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε πάρα πολλές ζημιές και το εσωτερικό του σπιτιού έχει αντίστοιχες ρωγμές με αυτές στο εξωτερικό μέρος. Τα παράθυρα έχουν σφηνώσει από την πρώτη μέρα που πέρασε ο Μετροπόντικας».

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«Τα αιτήματά μας είναι νέες γεωτεχνικές μελέτες, να μας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μελετών, να γίνουν στατικές μελέτες των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ζημιές, να αποζημιωθούμε και να γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών», πρόσθεσε.