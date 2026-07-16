Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κατανάλωση δυνατών αποσταγμάτων και πολύ γλυκών κοκτέιλ πριν από το δείπνο μπορεί να αλλοιώσει προσωρινά την αίσθηση της γεύσης και την αντίληψη των αρωμάτων.

Τα ισχυρά ποτά προκαλούν αφυδάτωση στο στόμα, εμποδίζοντας τη σωστή λειτουργία των γευστικών καλύκων, ενώ η υπερβολική ζάχαρη καλύπτει τον ουρανίσκο.

Οι ειδικοί προτείνουν την επιλογή ελαφρών απεριτίφ ή bitters, τα οποία διεγείρουν την παραγωγή σάλιου και προετοιμάζουν καλύτερα το πεπτικό σύστημα.

Η ενυδάτωση με νερό ανάμεσα στα ποτά κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της γευστικής οξύτητας και της σωστής αντίληψης του φαγητού.

Η ενημέρωση του σομελιέ για το ποτό που προηγήθηκε βοηθά στην επιλογή ενός κρασιού που θα συνδυαστεί αρμονικά με τις προηγούμενες γεύσεις.

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Το ποτό πριν από το δείπνο είναι για πολλούς από εμάς μια αγαπημένη συνήθεια. Ένα κοκτέιλ ή ένα ποτήρι αλκοόλ βοηθά να χαλαρώσουμε και να μπούμε στο κλίμα της βραδιάς. Ωστόσο, η επιλογή του ποτού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις γεύσεις του φαγητού και του κρασιού που θα ακολουθήσει.

Σομελιέ και ειδικοί στα ποτά εξηγούν ότι τα δυνατά αποστάγματα και τα πολύ γλυκά κοκτέιλ μπορούν να αλλοιώσουν προσωρινά την αίσθηση της γεύσης, ενώ πιο ήπιες επιλογές, όπως τα απεριτίφ, προετοιμάζουν καλύτερα τον ουρανίσκο για το γεύμα.

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Τα δυνατά αποστάγματα μπορεί να «μουδιάσουν» τον ουρανίσκο

Βότκα, ουίσκι, ρούμι, μπέρμπον και άλλα αποστάγματα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την αίσθηση της γεύσης.

Η Cleveland Clinic εξηγεί ότι η γεύση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σάλιο, το οποίο βοηθά τις ουσίες των τροφίμων να φτάσουν στους γευστικούς κάλυκες. Όταν το στόμα αφυδατώνεται, η γευστική αντίληψη μπορεί να μειωθεί.

Προσέχουμε και τα πολύ γλυκά κοκτέιλ

Δεν είναι μόνο η περιεκτικότητα σε αλκοόλ που παίζει ρόλο. Τα κοκτέιλ με πολλή ζάχαρη ή έντονες γεύσεις μπορούν να «καλύψουν» τον ουρανίσκο, με αποτέλεσμα το κρασί ή ακόμη και το ίδιο το φαγητό να φαίνονται λιγότερο ισορροπημένα.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί στο HuffPost US, μετά από ένα ιδιαίτερα γλυκό κοκτέιλ, ένα ξηρό κρασί μπορεί να μας φανεί πιο πικρό ή λιγότερο αρωματικό.

Η ποσότητα ίσως είναι σημαντικότερη από το ίδιο το ποτό

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι, πολλές φορές, μεγαλύτερη σημασία έχει πόσο πίνουμε και όχι μόνο τι πίνουμε.

Η Cleveland Clinic υπενθυμίζει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο μειώνεται η ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε γεύσεις και αρώματα, ενώ επηρεάζεται και η κρίση μας σχετικά με το φαγητό που επιλέγουμε.

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Τα απεριτίφ παραμένουν η καλύτερη επιλογή

Αν θέλουμε να απολαύσουμε πραγματικά το δείπνο μας, αρκετοί σομελιέ προτείνουν να επιλέξουμε ένα ελαφρύ απεριτίφ, όπως ένα Aperol Spritz ή άλλο ποτό με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Food & Wine τα bitters και τα απεριτίφ έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με την προετοιμασία του πεπτικού συστήματος πριν από το γεύμα, καθώς η πικρή γεύση διεγείρει την παραγωγή σάλιου, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας της πέψης. Αν και οι επιστημονικές αποδείξεις για τα οφέλη τους παραμένουν περιορισμένες, η πρακτική αυτή έχει μακρά ιστορία στη γαστρονομία.

Το νερό είναι ο καλύτερος «σύμμαχος» μας

Ένα μεγάλο ποτήρι νερό μαζί με το κοκτέιλ δεν βοηθά μόνο στην ενυδάτωση.

Η επαρκής ενυδάτωση συμβάλλει στη φυσιολογική παραγωγή σάλιου, το οποίο είναι απαραίτητο για να αντιλαμβανόμαστε σωστά τις γεύσεις.

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Γι’ αυτό και αρκετοί σομελιέ προτείνουν να πίνουμε νερό ανάμεσα στο απεριτίφ και στο κρασί που θα συνοδεύσει το φαγητό.

Αν σκοπεύουμε να πιούμε κρασί, ενημερώνουμε τον σομελιέ

Ένα ακόμη χρήσιμο tip που δίνουν οι ειδικοί είναι να ενημερώνουμε τον σομελιέ ή τον υπεύθυνο του εστιατορίου για το ποτό που έχουμε ήδη πιει.

Όπως αναφέρει το HuffPost US, αυτή η πληροφορία μπορεί να βοηθήσει ώστε να μας προταθεί ένα κρασί που θα «δέσει» καλύτερα με τις γεύσεις που έχουν ήδη προηγηθεί. Για παράδειγμα, μετά από ένα εσπεριδοειδές κοκτέιλ ίσως ταιριάξει καλύτερα ένα δροσερό Sauvignon Blanc ή ένα αφρώδες κρασί, ενώ μετά από ένα πολύ δυνατό ουίσκι, ένα ιδιαίτερα τανικό κόκκινο κρασί μπορεί να δείχνει πιο «επίπεδο» γευστικά.



Μην ξεχνάμε ότι η μετριοπάθεια και οι πιο ελαφριές επιλογές επιτρέπουν να απολαύσουμε περισσότερο τόσο το φαγητό όσο και το κρασί που θα ακολουθήσει.

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Με πληροφορίες από Cleveland Clinic, HuffPost US, Food & Wine