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Η Βενετία είναι γνωστή για τα κανάλια, τα παλάτια και τη μοναδική ατμόσφαιρά της. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της ιστορίας της: η βαθιά σχέση της με την κουλτούρα του ποτού.

Από το Spritz μέχρι το Bellini και το Sgroppino, ορισμένα από τα πιο εμβληματικά καλοκαιρινά κοκτέιλ του κόσμου γεννήθηκαν ή εξελίχθηκαν στη Βενετία και κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της Ιταλίας, κατακτώντας μπαρ, εστιατόρια και ταράτσες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

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Και ίσως αυτό να μην είναι καθόλου τυχαίο. Η Βενετία υπήρξε για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά σταυροδρόμια της Ευρώπης. Από εδώ περνούσαν μπαχαρικά, καφές, κρασιά, αποστάγματα και γαστρονομικές συνήθειες από διαφορετικούς πολιτισμούς. Η πόλη δεν διαμόρφωσε μόνο εμπορικές διαδρομές, αλλά και έναν ιδιαίτερο τρόπο διασκέδασης που εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο που πίνουμε σήμερα.

Το Spritz που γεννήθηκε από τους Αυστριακούς

Αν υπάρχει ένα ποτό που συνδέεται άρρηκτα με τη Βενετία, αυτό είναι το Spritz. Η ιστορία του ξεκινά στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν η περιοχή του Βένετο βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Οι Αυστριακοί στρατιώτες και αξιωματούχοι θεωρούσαν τα τοπικά κρασιά πολύ πιο δυνατά από εκείνα που έπιναν στην πατρίδα τους και άρχισαν να τα αραιώνουν με νερό.

Όπως αναφέρει το Venice Tourism, η ονομασία προέρχεται από το γερμανικό ρήμα «spritzen», που σημαίνει «ψεκάζω» ή «ρίχνω λίγο υγρό», περιγράφοντας ακριβώς αυτή την πρακτική προσθήκης νερού στο κρασί. Με την πάροδο του χρόνου, οι Βενετσιάνοι πρόσθεσαν αρωματικά πικρά λικέρ και αργότερα prosecco, δημιουργώντας τη σύγχρονη μορφή του Spritz.

Σήμερα, είτε το προτιμά κανείς με Aperol είτε με Campari, οι γνώστες της βενετσιάνικης παράδοσης επισημαίνουν ότι το αυθεντικό βενετσιάνικο Spritz φτιάχνεται με Select Aperitivo, ένα λικέρ που δημιουργήθηκε στη Βενετία το 1920. Σύμφωνα με το Food & Wine και το Inside Venice, το Select θεωρείται από πολλούς η πιο αυθεντική εκδοχή του διάσημου aperitivo.

Το Bellini και η τέχνη της Αναγέννησης

Αν το Spritz εκφράζει την καθημερινή ζωή της πόλης, το Bellini αντιπροσωπεύει τη γοητεία και την κοσμοπολίτικη πλευρά της.

Όπως αναφέρει το tuscanynowandmore.com το κοκτέιλ δημιουργήθηκε στο θρυλικό Harry’s Bar από τον Giuseppe Cipriani τη δεκαετία του 1940. Η ιστορία λέει ότι ο Cipriani εμπνεύστηκε από τις απαλές ροζ αποχρώσεις που χρησιμοποιούσε στους πίνακές του ο ζωγράφος της Αναγέννησης Giovanni Bellini. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ποτό με λευκό ροδάκινο και prosecco, το οποίο πήρε το όνομα του καλλιτέχνη.

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Η απλότητά του είναι ίσως και το μυστικό της επιτυχίας του. Δύο μόλις υλικά αρκούν για να δημιουργήσουν ένα από τα πιο κομψά καλοκαιρινά ποτά που έχουν υπάρξει ποτέ.

Το Bellini δεν έγινε διάσημο μόνο για τη γεύση του. Έγινε σύμβολο μιας εποχής όπου η Βενετία προσέλκυε αστέρες του κινηματογράφου, συγγραφείς και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Το Epicurious το περιγράφει ως ένα από τα πιο εμβληματικά ιταλικά κοκτέιλ που κατάφεραν να διατηρήσουν την αίγλη τους για δεκαετίες.

Το Sgroppino που δημιουργήθηκε για να… καθαρίζει τον ουρανίσκο

Λιγότερο γνωστό εκτός Ιταλίας, αλλά εξαιρετικά αγαπητό στους ντόπιους, είναι το Sgroppino. Το όνομά του προέρχεται από τη βενετσιάνικη διάλεκτο και συνδέεται με την ιδέα του «ξεμπλοκαρίσματος» ή του «καθαρισμού».

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Σύμφωνα με την wikipedia, το Sgroppino σερβιριζόταν παραδοσιακά ανάμεσα στα πιάτα ενός μεγάλου γεύματος ή στο τέλος του δείπνου για να «φρεσκάρει» τον ουρανίσκο. Η συνταγή του είναι απλή: σορμπε λεμόνι, prosecco και βότκα. Παρότι η ακριβής προέλευσή του παραμένει ασαφής, θεωρείται χαρακτηριστικό δείγμα της βενετσιάνικης γαστρονομικής κουλτούρας.

Γιατί αυτά τα ποτά επιβίωσαν στον χρόνο

Αυτό που κάνει το Spritz, το Bellini και το Sgroppino να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο η γεύση τους. Είναι το γεγονός ότι αφηγούνται την ιστορία μιας πόλης που για περισσότερα από 1.600 χρόνια λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Κάθε ποτήρι κουβαλά στοιχεία από την εμπορική ιστορία της Βενετίας, τις ξένες επιρροές που δέχθηκε και τη μοναδική της ικανότητα να μετατρέπει απλές καθημερινές συνήθειες σε πολιτιστική εμπειρία. Ίσως γι’ αυτό, ακόμη και σήμερα, τα πιο διάσημα καλοκαιρινά ποτά του κόσμου εξακολουθούν να έχουν έντονο βενετσιάνικο άρωμα.

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Τρεις εύκολες συνταγές για το σπίτι

Spritz

60 ml Aperol ή Select

90 ml prosecco

30 ml ανθρακούχο νερό

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Πάγος

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Φέτα πορτοκαλιού ή πράσινη ελιά

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε μεγάλο ποτήρι με πάγο.

Bellini

60 ml πουρές λευκού ροδάκινου

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120 ml prosecco brut

Ρίχνουμε τον πουρέ σε παγωμένο ποτήρι σαμπάνιας και συμπληρώνουμε με prosecco ανακατεύοντας απαλά.

Sgroppino

30 ml βότκα

60 ml prosecco

1 μπάλα σορμπε λεμόνι

Ανακατεύουμε απαλά τη βότκα με το prosecco και προσθέτουμε το σορμπέ λίγο πριν το σερβίρισμα.

Με πληροφορίες από Venice Tourism, Food & Wine, Inside Venice, tuscanynowandmore.com, Epicurious ,wikipedia, aperol.com, ciprianidrinks.com, cipriani.com/bellini