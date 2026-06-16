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Οργή έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Βενετίας μία τουρίστρια η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να σκορπίζει, όπως φαίνεται, την τέφρα αγαπημένου της προσώπου στη λιμνοθάλασσα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη γυναίκα να ταξιδεύει με σκάφος και κάποια στιγμή να τινάζει το περιεχόμενο μιας σακούλας, που πιστεύεται ότι ήταν ανθρώπινες στάχτες, μέσα στο κανάλι, καθώς το σκάφος περνούσε δίπλα από το νησί San Giorgio Maggiore.

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Το περιστατικό, που καταγράφηκε από συνεπιβάτες στο vaporetto, έχει γίνει viral στα social media και έχει οδηγήσει σε έρευνα από τις τοπικές αρχές.

Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, η γυναίκα άνοιξε μία σακούλα και άδειασε το περιεχόμενό της στη λιμνοθάλασσα. Οι παρευρισκόμενοι πίστεψαν ότι το περιεχόμενο ήταν οι στάχτες ενός νεκρού ατόμου. Μάλιστα, ακούγεται ένας επιβάτης να ρωτά θυμωμένα «τελείωσες;», πριν το βίντεο διακοπεί.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή στους κατοίκους της Βενετίας, με πολλούς να επικρίνουν όχι μόνο την επιλογή τοποθεσίας αλλά και την προφανή παραβίαση των αυστηρών τοπικών κανόνων σχετικά με τη διασπορά στάχτης.

Γιατί είναι παράνομη η πράξη της – Τι ισχύει στη Βενετία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιφέρειας Βένετο, οι στάχτες μπορούν να σκορπιστούν μόνο σε εγκεκριμένα σημεία, όπως οι ειδικοί «Κήποι Μνήμης» στα κοιμητήρια του Σαν Μικέλε, της Μέστρε και της Μαργκέρα, ή σε ιδιωτική γη εκτός αστικών περιοχών με άδεια του ιδιοκτήτη.

Σε φυσικά περιβάλλοντα, η διασπορά επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Αδριατικής Θάλασσας τουλάχιστον 700 μέτρα από την ακτή και μιας καθορισμένης περιοχής στη βόρεια λιμνοθάλασσα πίσω από το νεκροταφείο Σαν Μικέλε.

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Η τελετή πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων, βάσει των καταγεγραμμένων επιθυμιών του θανόντος, και να δηλώνεται στη συνέχεια στις αρμόδιες αρχές. Η λεκάνη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία δεν περιλαμβάνεται στις τοποθεσίες όπου επιτρέπεται νόμιμα η διασπορά στάχτης.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η τουρίστρια διέσπειρε ανθρώπινα λείψανα στο νερό, ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικό χρηματικό πρόστιμο.

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