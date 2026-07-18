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Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία κατηγόρησαν τον πρέσβη για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την παρουσία του σκάφους.

Οι πολίτες εξοργίστηκαν επειδή η θαλαμηγός αγκυροβόλησε σε σημείο που εμπόδιζε τη θέαση των πυροτεχνημάτων και κατήγγειλαν την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το κόστος των μέτρων ασφαλείας.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης χαρακτήρισαν την υποδοχή της θαλαμηγού ντροπή για την πόλη, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της υπονομεύει την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

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Περίπου τριακόσιοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής στη Βενετία το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου με αφορμή την άφιξη της υπερπολυτελούς θαλαμηγού «Boardwalk», αξίας 450 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ανήκει στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα, εν μέσω του ετήσιου παραδοσιακού φεστιβάλ Ρεντεντόρε.

Σφοδρές αντιδράσεις για την άφιξη του Φερτίτα στη Βενετία

Ο Φερτίτα, στενός σύμμαχος και χρηματοδότης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιεί φέτος το καλοκαίρι κρουαζιέρα στην Ιταλία με την οικογένειά του και μέλη του προσωπικού του.

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People in Venice protested the US ambassador to Italy as he arrived aboard his superyacht, drawing criticism of President Trump's policies https://t.co/h9KevL4dB0 pic.twitter.com/fW6dFUTf8C — Reuters (@Reuters) July 18, 2026

Ωστόσο, η άφιξή του στη Βενετία πυροδότησε αντιδράσεις, με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό που έγραφαν «Η Βενετία δεν είναι προς πώληση» και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Τραμπ. Πολλοί κρατούσαν φωτογραφίες του Τραμπ, ορισμένοι πέταξαν φουσκωτά παιχνίδια πισίνας προς τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν τηλεβόες για να κατηγορήσουν την αμερικανική κυβέρνηση

Ο Ντανιέλε Τζιορντάνο, γραμματέας του συνδικάτου CGIL στη Βενετία, δήλωσε στους συγκεντρωμένους ότι αποτελεί «ντροπή» το γεγονός ότι η πόλη υποδέχεται τη θαλαμηγό του Φερτίτα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσθέτοντας ότι η παρουσία της «αντιπροσωπεύει το ακριβώς αντίθετο από τη δική μας ιδέα για την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα».

Ο πρέσβης, η καθαρή περιουσία του οποίου αποτιμάται από το Forbes σε σχεδόν 11 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι ιδιοκτήτης καζίνο, αθλητικών ομάδων και εστιατορίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φερτίτα δηλώνει ότι καλύπτει ο ίδιος τα έξοδα της θαλαμηγού για την οικογένειά του και τους καλεσμένους του, ωστόσο ούτε η αμερικανική πρεσβεία ούτε οι ιταλικές αρχές έχουν αποκαλύψει το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι Ιταλοί φορολογούμενοι για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία του ίδιου και της συνοδείας του.

Το γεγονός ότι η τεράστια θαλαμηγός των 117 μέτρων (384 ποδιών) αγκυροβόλησε ακριβώς μπροστά από το σημείο όπου οι Βενετσιάνοι θα παρακολουθούσαν κανονικά τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα του φεστιβάλ από την ακτή εξόργησε τους πολίτες.

Διαθέτει δύο ελικοδρόμια, ήταν ελλιμενισμένη μέχρι πρόσφατα στο λιμάνι της Τσιβιταβέκια κοντά στη Ρώμη, από τότε που ξεκίνησε η θητεία του Φερτίτα το 2023. Ο πρέσβης και η οικογένειά του ζούσαν στο σκάφος το περασμένο καλοκαίρι, ενόσω πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης στην επίσημη κατοικία του στη Ρώμη.

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Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων, δήλωσαν ότι βλέπουν στο πρόσωπο του Φερτίτα έναν εκπρόσωπο της πολιτικής του Τραμπ, η οποία —όπως υποστηρίζουν— τροφοδοτεί συγκρούσεις, στηρίζει τον πόλεμο στη Γάζα υπέρ του Ισραήλ και προκαλεί παγκόσμια οικονομική αστάθεια και την ακρίβεια.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι, οι ίδιες οργανωμένες ομάδες διαδηλωτών εξέφρασαν την αντίρρησή τους για τον γάμο του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζεφ Μπέζος, με την πρώην δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσεζ στη λιμνοθάλασσα.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters

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