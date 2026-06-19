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Η δημοτική αρχή αναζητά έγκριση από την κεντρική κυβέρνηση για την εφαρμογή του μέτρου σε συγκεκριμένες ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας, με στόχο την προστασία της πόλης.

Το υπάρχον σύστημα, που απαιτεί την επίδειξη κωδικού QR, απέφερε 2,4 εκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, παρά τον περιορισμένο αντίκτυπο στον συνολικό αριθμό των τουριστών.

Τα έσοδα από το τέλος εισόδου διοχετεύονται στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της πόλης και στη συντήρηση των υποδομών της, που απαιτούν ετησίως τεράστια ποσά.

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιθυμία του νέου δημάρχου της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνι, να αυξήσει σε 50 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες της πόλης με σκοπό να περιοριστούν οι αφίξεις κατά τη διάρκεια αυξημένης τουριστικής κίνησης αλλά και να αντιμετωπιστεί ο υπερτουρισμός σε μία πόλη-μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Στο τραπέζι πρόταση για εισιτήριο εισόδου έως και 50 ευρώ στους ημερήσιους επισκέπτες

Υπενθυμίζουμε ότι η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε τέλος εισόδου, καθιερώνοντας ένα αντίτιμο 5 ευρώ για 29 ημέρες μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, που είναι περίοδος αιχμής για τον τουρισμό στην πόλη. Το μέτρο επανήλθε το 2025, επεκτεινόμενο σε 54 ημέρες, ενώ οι επισκέπτες κλήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο ποσό. Για το 2026, το εισιτήριο καλύπτει 60 ημέρες.

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Αν και το μέτρο δεν είχε σημαντική επίδραση στον συνολικό αριθμό των επισκεπτών, κατάφερε να αποφέρει στα ταμεία της πόλης 2,4 εκατομμύρια ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του — ποσό πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο νυν δήμαρχος είχε δεσμευτεί να αυξήσει το τέλος σε ένα εύρος μεταξύ 30 και 50 ευρώ, ανάλογα με την ημερομηνία. Πλέον, δηλώνει ότι το δημοτικό συμβούλιο επεξεργάζεται μια πρόταση για την κεντρική κυβέρνηση, ζητώντας την έγκριση για αύξηση του αντιτίμου «σε συγκεκριμένες ημέρες και όταν ξεπερνιούνται ορισμένα όρια κρατήσεων».

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Πώς όμως λειτουργεί αυτό το σύστημα; Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά, με τον επισκέπτη να λαμβάνει έναν κωδικό QR που πρέπει να επιδεικνύεται στους ελεγκτές που βρίσκονται στα κύρια σημεία εισόδου της πόλης, όπως στον σιδηροδρομικό σταθμό Venezia Santa Lucia.

Εξαιρέσεις

Όσοι διανυκτερεύουν στη Βενετία απαλλάσσονται από το τέλος, όπως επίσης οι τουρίστες από την ευρύτερη περιφέρεια του Βένετο και τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Ωστόσο, ακόμη και οι επισκέπτες που έχουν κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο οφείλουν να δηλώσουν την παρουσία τους στην ιστοσελίδα.

Ο Σιμόνε Βεντουρίνι υπογράμμισε: «Το εισιτήριο εισόδου είναι αυτή τη στιγμή το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο του αριθμού των ημερήσιων επισκεπτών. Εργαζόμαστε ώστε να το καταστήσουμε πιο αποδοτικό τις ημέρες με μεγάλη κίνηση, με στόχο να βρούμε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών».

Venice’s new mayor seeks to raise day-tripper fee to up to €50 https://t.co/3x0k1qIdIG — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 19, 2026

Τέλος, διευκρίνισε ότι τα έσοδα που συγκεντρώνονται θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της πόλης και τη συντήρηση και προστασία μιας μοναδικής πόλης χτισμένης πάνω στο νερό, της οποίας τα ετήσια έξοδα συντήρησης ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.