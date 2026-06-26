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Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνι, ο οποίος προέρχεται από τον συντηρητικό χώρο, προτείνει σημαντική αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες, με το ποσό να μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 50 ευρώ.

Η πρόταση έρχεται ως συνέχεια του συστήματος που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2024, το οποίο προβλέπει την επιβολή τέλους εισόδου στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Βενετία χωρίς να διανυκτερεύουν στην πόλη.

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Σήμερα, οι επισκέπτες μιας ημέρας καταβάλλουν ήδη τέλος εισόδου που κυμαίνεται από 5 έως 10 ευρώ, το οποίο ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το μέτρο εφαρμόζεται κυρίως σε περιόδους αιχμής, όπως γιορτές και αργίες, με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής εισροής επισκεπτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού Τύπου, οι ημέρες κατά τις οποίες εφαρμόζεται το τέλος αυξάνονται σταδιακά: από 29 ημέρες το 2024, σε 54 το 2025 και περίπου 60 το 2026. Η νέα πρόταση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Κεντροαριστεροί δημοτικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι το ισχύον σύστημα δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα του υπερτουρισμού ούτε έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.

Άλλοι πολιτικοί ασκούν κριτική στην προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει τη Βενετία ως απλό τουριστικό προϊόν και ευνοεί κυρίως επισκέπτες με υψηλότερα εισοδήματα. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες, όπως φοιτητές ή άτομα που επισκέπτονται συγγενείς και φίλους, παραμένουν εξαιρούμενες από την υποχρέωση πληρωμής του τέλους.

Ο δήμαρχος προτείνει τελικά την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου στα 30 έως 50 ευρώ για συγκεκριμένες ημέρες του έτους, με σκοπό τον περιορισμό της τουριστικής πίεσης στην πόλη.

Για να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή απαιτείται η έγκριση της ιταλικής κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από euronews