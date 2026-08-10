Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η περιουσία του αποθανόντος δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα περιλαμβάνει πολυτελή αυτοκίνητα, όπως μία Ferrari Portofino και μία Bentley Bentayga, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η πώληση των συγκεκριμένων οχημάτων συνδέεται με τη δικαστική διαμάχη για τη διαχείριση της κληρονομιάς του, η οποία παραμένει αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των κληρονόμων.

Στη συλλογή περιλαμβανόταν και μία Rolls-Royce, για την οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι χρησιμοποιούνταν μέσω leasing, διαφοροποιώντας τη νομική της θέση από τα υπόλοιπα ιδιόκτητα οχήματα.

Τα αυτοκίνητα αυτά, που φυλάσσονταν σε Μονακό και Κυανή Ακτή, αποτελούν ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό τμήμα της ευρύτερης και ιδιαίτερα περίπλοκης περιουσιακής κατάστασης του εκδότη.

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Η τεράστια περιουσία που άφησε πίσω του ο Γιώργος Τράγκας δεν περιλάμβανε μόνο ακίνητα, καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που βρέθηκαν στο επίκεντρο ερευνών και δικαστικών αντιπαραθέσεων. Υπήρχε και ένα εντυπωσιακό γκαράζ με αυτοκίνητα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα ακόμη και στους δρόμους του Μονακό και της Κυανής Ακτής.

Χρόνια μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου και εκδότη, τον Δεκέμβριο του 2021, τα πολυτελή αυτοκίνητα επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς τουλάχιστον δύο από αυτά είχαν βγει ή φέρονταν να έχουν βγει προς πώληση.

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Πρόκειται για μία Ferrari Portofino, μία Bentley Bentayga V8, ενώ στην εικόνα της συλλογής εμφανίζεται και μία Rolls-Royce, για την οποία όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνταν μέσω leasing.

Η Ferrari Portofino των 600 ίππων

Το εντυπωσιακότερο ίσως αυτοκίνητο που συνδέθηκε με τον Γιώργο Τράγκα είναι η Ferrari Portofino.

Το ιταλικό Grand Tourer παρουσιάστηκε το 2017 ως διάδοχος της California T και διαθέτει V8 twin-turbo κινητήρα 3.855 κ.εκ., απόδοσης 600 ίππων και ροπής 760 Nm.

Οι επιδόσεις της είναι αντίστοιχες του ονόματος Ferrari: 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, 0-200 σε 10,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα άνω των 320 χλμ./ώρα.

Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε αναφερθεί τιμή πώλησης περίπου 220.000 ευρώ.

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Ακόμη και η φύλαξή του είχε ένα κόστος που για τον μέσο Έλληνα μοιάζει εξωπραγματικό: σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ferrari βρισκόταν σε κλειστό και προστατευμένο πάρκινγκ στο Μονακό, με ετήσιο κόστος περίπου 6.250 ευρώ.

Bentley Bentayga: πολυτέλεια 200.000 ευρώ

Το δεύτερο μεγάλο αυτοκινητικό κεφάλαιο της περιουσίας ήταν μία Bentley Bentayga V8.

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Το βρετανικό υπερπολυτελές SUV διαθέτει τετράλιτρο V8 κινητήρα με ισχύ περίπου 550 ίππων και 770 Nm ροπής.

Παρά το μέγεθος και το βάρος του, επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ μπορεί να φτάσει κοντά στα 290 χλμ./ώρα.

Η αξία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είχε τοποθετηθεί περίπου στις 200.000 ευρώ.

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Η Bentayga βρισκόταν στην Κυανή Ακτή και, σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί, ήταν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε συχνά η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, για τις μετακινήσεις της μεταξύ Νίκαιας και Μονακό.

Μόνο Ferrari και Bentley αντιπροσώπευαν επομένως περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 400.000 ευρώ, με βάση τις τιμές που είχαν δημοσιοποιηθεί.

Το μυστήριο με τη Rolls-Royce

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Στο πολυτελές γκαράζ εμφανίζεται και μία Rolls-Royce.

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Εδώ, όμως, χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιο ακριβώς μοντέλο ήταν, ούτε ότι αποτελούσε ιδιόκτητο περιουσιακό στοιχείο του Γιώργου Τράγκα.

Οι πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί ανέφεραν ότι η Rolls-Royce χρησιμοποιούνταν μέσω leasing. Επομένως δεν μπορεί να προστεθεί αυτομάτως στην αξία της κληρονομιαίας περιουσίας ούτε να θεωρηθεί ότι βρίσκεται στην ίδια νομική θέση με Ferrari και Bentley.

Γιατί βγήκαν προς πώληση

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Η ιστορία των αυτοκινήτων δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το πολύ μεγαλύτερο θρίλερ που ακολούθησε τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα.

Η περιουσία του αποτέλεσε αντικείμενο πολύχρονης αντιπαράθεσης, με κεντρικά πρόσωπα τη χήρα του Μαρία Καρρά και τον γιο του Γιάννη Τράγκα, ενώ παράλληλα ελληνικές αρχές διερεύνησαν πλευρές της περιουσιακής υπόθεσης.

Τον Μάρτιο του 2024 είχε γίνει γνωστή προσωρινή δικαστική διαταγή σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομιάς. Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, ο συνεκτελεστής της διαθήκης δεν μπορούσε να πραγματοποιεί ελεύθερα πληρωμές ή άλλες πράξεις διαχείρισης, πλην συγκεκριμένων επειγουσών υποχρεώσεων προς όφελος της περιουσίας και υπό προϋποθέσεις.

Μέσα σε αυτή την περίοδο έγινε γνωστή και η πρόθεση πώλησης πανάκριβων αυτοκινήτων.

Χρειάζεται, πάντως, να γίνεται διάκριση ανάμεσα στον όρο «στο σφυρί» και σε έναν επίσημο αναγκαστικό ή δικαστικό πλειστηριασμό. Από τα μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένα στοιχεία για Ferrari και Bentley προκύπτει ότι είχαν βγει προς πώληση, όχι ότι αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο αναγκαστικού πλειστηριασμού με ανακοινωμένη ημερομηνία και τιμή πρώτης προσφοράς.

Ένα μικρό κομμάτι μιας τεράστιας περιουσίας

Τα αυτοκίνητα είναι ίσως το πιο θεαματικό, αλλά οικονομικά μόνο ένα μικρό τμήμα της περιουσιακής υπόθεσης Τράγκα.

Μία Ferrari 600 ίππων στο Μονακό, μία Bentley περίπου 550 ίππων στην Κυανή Ακτή και μία Rolls-Royce που φέρεται να χρησιμοποιούνταν μέσω leasing αποκαλύπτουν, ωστόσο, το επίπεδο πολυτέλειας που είχε αποκτήσει η ζωή του γνωστού δημοσιογράφου και εκδότη. Και το εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ακόμη και τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποτελούν κεφάλαιο μιας περιουσιακής ιστορίας που αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή κληρονομιά