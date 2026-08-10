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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στην Παραλία Πατρών, όταν ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, καβάλησε τα κάγκελα και έπεσε στο κενό. Κατά την πτώση του, η πορεία του ανακόπηκε από ένα δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, γεγονός που φαίνεται να περιόρισε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις.

Οι έως τώρα πληροφορίες είναι καθησυχαστικές, καθώς η ζωή του 2,5 ετών παιδιού δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο. Οι γιατροί, ωστόσο, συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση.