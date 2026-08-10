Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλοί Αμερικανοί συνταξιούχοι επιλέγουν πλέον τη διαμονή στο εξωτερικό αναζητώντας χαμηλότερο κόστος ζωής, καλύτερη ποιότητα καθημερινότητας και προσιτές υπηρεσίες υγείας.

Το περιοδικό Forbes περιέλαβε την Ελλάδα στη λίστα του για το 2026, προτείνοντας την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη.

Το δημοσίευμα αναγνωρίζει το χαμηλό κόστος διαβίωσης και την ασφάλεια της χώρας, αν και επισημαίνει την ανάγκη ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Παράλληλα, το Forbes καταγράφει ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τους υποψήφιους κατοίκους την έκθεση της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

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Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί συνταξιούχοι αναζητούν μια νέα αρχή εκτός ΗΠΑ, αναζητώντας χαμηλότερο κόστος ζωής, καλύτερη ποιότητα καθημερινότητας και πιο προσιτή υγειονομική περίθαλψη. Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζει το Forbes για το 2026 βρίσκεται και η Ελλάδα.

Το αμερικανικό περιοδικό καταγράφει συνολικά 96 προορισμούς σε 24 χώρες και πέντε ηπείρους, εξετάζοντας μια σειρά από κριτήρια που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μετά τη συνταξιοδότηση.

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Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται το κόστος διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης, η φορολογία, η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα, αλλά και οι δυνατότητες μόνιμης ή μακροχρόνιας εγκατάστασης. Παράλληλα, εξετάζονται οι μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ, η γλώσσα, καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Forbes, στα τέλη του 2024 περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ κατοικούσαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20% μέσα σε 13 χρόνια.

Καθοριστικό κίνητρο για τη μετακόμιση στο εξωτερικό αποτελεί το χαμηλότερο κόστος ζωής, καθώς σε αρκετούς από τους δημοφιλείς προορισμούς η στέγαση, οι καθημερινές δαπάνες και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι αισθητά οικονομικότερες από ό,τι στις ΗΠΑ.

Greece pairs a culturally rich Mediterranean setting with a cost of living that is a third or more below the U.S. average in most locations outside Athens. Popular retirement destinations include Athens, Corfu, Kalamata and Thessaloniki.



See what other destinations made Forbes'… pic.twitter.com/njZwzBeHEV — Forbes (@Forbes) August 9, 2026

Τι γράφει το Forbes για την Ελλάδα

Ιδιαίτερη θέση στη λίστα όπως καταλαμβάνει η Ελλάδα, την οποία το Forbes χαρακτηρίζει «αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην ηλιόλουστη Μεσόγειο». Οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής. Το Forbes το χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας —και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας— μπορεί να είναι κατά ένα τρίτο ή και περισσότερο χαμηλότερο.

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Υγεία, ασφάλεια και καθημερινότητα

Θετική είναι η αξιολόγηση και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το περιοδικό χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα καλές και οικονομικά προσιτές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι για τους Αμερικανούς συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Στο ζήτημα της ασφάλειας, το δημοσίευμα καταγράφει χαμηλό ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας.

Υπάρχει όμως και ένας τομέας στον οποίο το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό εντοπίζει αυξημένο κίνδυνο: η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές. Η έκθεση της Ελλάδας σε φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζεται σημαντική και αποτελεί παράγοντα που οι υποψήφιοι κάτοικοι καλούνται να συνυπολογίσουν στην επιλογή περιοχής.

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Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Το δημοσίευμα του περιοδικού προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος κοινοποίησε το σχετικό απόσπασμα με την Ελλάδα.

«Αφιέρωμα ενός από τα μεγαλύτερα περιοδικά και sites του πλανήτου στην Ελλάδα, του Forbes και δείτε τί γράφει για το Σύστημα της Υγείας μας…Kαλό δεκαπενταύγουστο φίλοι μου, μακρυά από την μιζέρια και την γκρίνια που θέλουν να μας επιβάλουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Αφιέρωμα ενός από τα μεγαλύτερα περιοδικά και sites του πλανήτου στην Ελλάδα, του @Forbes και δείτε τί γράφει για το Σύστημα της Υγείας μας…καλό δεκαπενταύγουστο φίλοι μου, μακρυά από την μιζέρια και την γκρίνια που θέλουν να μας επιβάλουν https://t.co/2ygnsyt5H3 pic.twitter.com/YISK28mWHv Advertisement August 10, 2026

Οι 24 χώρες και οι περιοχές που ξεχωρίζει το Forbes

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό το 2026 περιλαμβάνονται:

-Αλβανία: Τίρανα, Δυρράχιο, Άγιοι Σαράντα, Αυλώνα

-Αργεντινή: Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροζάριο

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-Αυστρία: Βιέννη, Γκρατς, Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ

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-Μπελίζ: Άμπεργκρις Κέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ, Πλασένσια

-Καναδάς: Κάλγκαρι, Μόνκτον, Νιαγάρα-ον-δε-Λέικ, Βικτώρια

-Κολομβία: Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν, Περέιρα

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-Κόστα Ρίκα: Σαν Χοσέ, Σέντραλ Βάλει (Κεντρική Κοιλάδα), Ατένας, Σάντα Κρουζ

-Κύπρος: Λεμεσός, Πάφος, Πύργος, Λάρνακα

-Γαλλία: Παρίσι, Λυών, Νίκαια, Πο

-Ελλάδα: Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη

-Ιρλανδία: Δουβλίνο, Κορκ, Κιλάρνεϊ, Γουότερφορντ

-Ιταλία: Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρκε, Λομβαρδία

-Μαλαισία: Κουάλα Λουμπούρ, Τζορτζ Τάουν, Ίπο, Μελάκα

-Μάλτα: Βαλέτα, Γκόζο, Σεντ Πολς Μπέι (Όρμος Αγίου Παύλου), Κάουρα

-Μαυρίκιος: Πορ Λουί, Γκραν Μπέι, Φλικ-εν-Φλακ, Ταμαρίν

-Μεξικό: Μέριδα, Οαχάκα, Πουέρτο Βαγιάρτα, Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε

-Μαυροβούνιο: Ποντγκόριτσα, Μπαρ, Περάστ, Τίβατ

-Παναμάς: Πόλη του Παναμά, Μποκέτε, Κορονάδο, Νταβίντ

-Πορτογαλία: Λισαβόνα, Αλγκάρβε, Κασκάις, Πόρτο

-Σλοβενία: Λιουμπλιάνα, Μπλεντ, Πιράν, Τσέλιε

-Ισπανία: Βαρκελώνη, Μπιλμπάο, Κανάρια Νησιά, Σεβίλλη

-Ταϊλάνδη: Μπανγκόκ, Τσιάνγκ Μάι, Κο Σαμούι, Πουκέτ

-Ουρουγουάη: Μοντεβιδέο, Ατλάντιδα, Κολόνια, Πούντα ντελ Έστε

-Βιετνάμ: Ανόι, Ντα Νανγκ, Χο Τσι Μινχ, Χόι Αν

(Με πληροφορίες από Forbes)