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Με αφορμή τον επικείμενο εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ, το περιοδικό Forbes επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα του “αμερικανικού ονείρου”, παρουσιάζοντας τη λίστα με τους 250 κορυφαίους εν ζωή μετανάστες που διέπρεψαν στη χώρα.

Ποιοι Έλληνες βρίσκονται στη λίστα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο κορυφαίος προορισμός για όσους αναζητούν μια νέα αρχή, με πολλούς δισεκατομμυριούχους να επιβεβαιώνουν ότι η χώρα προσφέρει ακόμη μοναδικές ευκαιρίες ανέλιξης.

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Ανάμεσα στους διακριθέντες βρίσκονται και επιφανείς Έλληνες, με τον 80χρονο επενδυτή C. Dean Metropoulos να καταλαμβάνει την 45η θέση. Ο Metropoulos είναι ευρέως γνωστός για την ικανότητά του να αναβιώνει ιστορικές αμερικανικές μάρκες, όπως τα Pabst Blue Ribbon και Hostess, μέσω στρατηγικών εξαγορών

Στην 123η θέση βρίσκεται ο John Catsimatidis. Ο 77χρονος επιχειρηματίας παράτησε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1969 για να αγοράσει ένα σούπερ μάρκετ. Η επιχείρηση αυτή εξελίχθηκε στην αλυσίδα Gristedes, η οποία αποτελεί πλέον μέρος μιας αυτοκρατορίας με δραστηριότητες στα πετρέλαια, το real estate και τις αερομεταφορές.

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Στην 151η θέση, ο 85χρονος George Marcus είναι ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Marcus & Millichap, ενός μεσιτικού γραφείου για εμπορικά ακίνητα, ενώ έχει πραγματοποιήσει δωρεές άνω των 25 εκατ. δολαρίων στο San Francisco State University.

Στην 182η θέση της λίστας, ο 64χρονος CEO της Pfizer, Albert Bourla, υπήρξε επικεφαλής της απάντησης της φαρμακευτικής στην πανδημία του κορωνοϊού, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία παρήγαγε το πρώτο εμβόλιο που έλαβε έγκριση από τον FDA.

Η πρώτη δεκάδα της λίστας του Forbes με τους σπουδαιότερους εν ζωή μετανάστες της Αμερικής

Arnold Schwarzenegger (ηθοποιός, επενδυτής ακινήτων, πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, 78 ετών – Αυστρία).

Elon Musk (Tesla, SpaceX κτλ, 54 ετών – Ν. Αφρική).

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Sergey Brin (Google, 52 ετών – Ρωσία).

Jensen Huang (Nvidia, 63 ετών – Ταϊβάν).

Rupert Murdoch (media, 95 ετών – Αυστραλία).

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Peter Thiel (Paypal κτλ, 58 ετών – Γερμανία).

Thomas Peterffy (Ιnteractive Brokers, 81 ετών – Ουγγαρία).

Lisa Su (AMD, 56 ετών – Ταϊβάν).

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Vlad Tenev (Robinhood, 39 ετών – Βουλγαρία).

Wolfgang Puck (εστιατόρια, 76 ετών – Αυστρία).

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