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Οι λίστες του Forbes αποτελούν διαχρονικά σύμβολο κύρους και επιτυχίας για την οικονομική ελίτ του πλανήτη. Ωστόσο, καθώς το γνωστό επιχειρηματικό περιοδικό έχει διευρύνει τα τελευταία χρόνια το πεδίο ενδιαφέροντός του και η μουσική βιομηχανία έχει πλέον αναδείξει πραγματικούς δισεκατομμυριούχους, έχουν εξελιχθεί και τα κριτήρια με τα οποία καταρτίζονται οι λίστες του.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Iconoclast», που πραγματοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το Forbes δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου τη νέα λίστα «Iconoclast 50». Η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται σε ευρύτερα και λιγότερο αυστηρά ορισμένα κριτήρια, καθώς τιμά προσωπικότητες από τους χώρους των χρηματοοικονομικών, των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της φιλανθρωπίας, οι οποίες «αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο, ανατρέπουν τα δεδομένα στους κλάδους τους και αμφισβητούν το κατεστημένο».

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Taylor Swift didn't just break records—she took ownership of them. The Forbes Iconoclast List member leveraged her star power to buy back her original masters for $360 million, doubling her net worth to $2 billion by March 2026. She is officially the richest female musician in… pic.twitter.com/4aALahbZC7 — Forbes (@Forbes) June 2, 2026

Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερα ετερόκλητη λίστα. Από τη μία πλευρά συναντά κανείς προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Γουόρεν Μπάφετ, ενώ από την άλλη περιλαμβάνονται ονόματα της παγκόσμιας μουσικής και ψυχαγωγίας, όπως η Μπιγιονσέ, η Taylor Swift, ο Bad Bunny και ο The Weeknd, αλλά και ο αστέρας του μπέιζμπολ Σοχέι Οτάνι, καθώς και οι δημιουργοί του «South Park», Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένα από τα πρόσωπα της λίστας διαθέτουν περιουσίες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ για άλλα δεν αναφέρεται καν εκτίμηση καθαρής περιουσίας. Ανάμεσα σε εκείνους για τους οποίους υπάρχει σχετική καταγραφή βρίσκεται και η Taylor Swift, της οποίας η περιουσία, σύμφωνα με το Forbes, ανέρχεται πλέον στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εντυπωσιακή αυτή οικονομική άνοδος αποδίδεται κυρίως στην παγκόσμια περιοδεία «Eras Tour», αλλά και στις πρόσφατες μουσικές της κυκλοφορίες, μεταξύ των οποίων τα άλμπουμ «The Tortured Poets Department» και «Life of a Showgirl», καθώς και στις επανηχογραφήσεις του παλαιότερου καταλόγου της.

Στο αφιέρωμα του Forbes αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Swift, «άλλαξε τη μουσική βιομηχανία το 2020, όταν αξιοποίησε τη δύναμη του ονόματός της για να επανηχογραφήσει το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας της». Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα δικαιώματα και τα έσοδα από τη μουσική της να κατευθύνονται απευθείας στην ίδια, ενώ παράλληλα ενέπνευσε και άλλους καλλιτέχνες να διεκδικήσουν τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του έργου τους.

Το Forbes επισημαίνει επίσης ότι η τραγουδίστρια κατέκτησε το καθεστώς της δισεκατομμυριούχου το 2024 χάρη στην «Eras Tour», η οποία εξελίχθηκε στην πιο εμπορικά επιτυχημένη συναυλιακή περιοδεία όλων των εποχών, με συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Με μέρος των εσόδων αυτών, η Swift προχώρησε στην εξαγορά των αυθεντικών master ηχογραφήσεών της, καταβάλλοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, η καθαρή περιουσία της είχε διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και καθιστώντας την την πλουσιότερη γυναίκα μουσικό στην ιστορία.

Παρά το ιστορικό αυτό επίτευγμα, η Taylor Swift δεν είναι ο πλουσιότερος εν ζωή μουσικός στον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, τη συγκεκριμένη θέση εξακολουθεί να κατέχει ο Jay-Z, του οποίου η καθαρή περιουσία υπολογίζεται σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Forbes, Variety,

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