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Ιδιαίτερα συγκινητικές εικόνες εκτυλίσσονται έξω από το ιστορικό σπίτι όπου γυρίστηκε η θρυλική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», καθώς δεκάδες θαυμαστές της Μάρως Κοντού σπεύδουν να τιμήσουν τη μνήμη της αφήνοντας λουλούδια και χειρόγραφα αποχαιρετιστήρια μηνύματα.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Με την απώλειά της, ο ελληνικός κινηματογράφος αποχαιρέτησε μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές πρωταγωνίστριές του.

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Η Μάρω Κοντού άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της μέσα από τον ρόλο της Ελενίτσας στην κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου. Η κινηματογραφική αυτή επιτυχία παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες του ελληνικού σινεμά, με τους χαρακτήρες της να έχουν χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του κοινού.

Θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στην αγαπημένη ηθοποιό, πολλοί επισκέπτονται την περίφημη «οικία Κοκοβίκου», όπως είναι γνωστό το σπίτι της ταινίας, που βρίσκεται στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων 32. Εκεί αφήνουν λουλούδια αλλά και μικρά σημειώματα γεμάτα αγάπη και συγκίνηση, εκφράζοντας το τελευταίο τους «αντίο» στη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, ανάμεσα στα μηνύματα που έχουν τοποθετηθεί έξω από το σπίτι ξεχωρίζουν φράσεις όπως: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας» και «Καλό Παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας», αποδεικνύοντας πως για το κοινό η Μάρω Κοντού θα είναι για πάντα η αγαπημένη «Ελενίτσα» του ελληνικού κινηματογράφου.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi