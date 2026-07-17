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Η Μάρω Κοντού έδωσε για σχεδόν δύο χρόνια μια σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού.

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μία μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν υπέροχο άνθρωπο και μια σημαντική Ελληνίδα γυναίκα», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού.

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Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η ηθοποιός αντιμετώπιζε τον καρκίνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η Μάρω, τώρα πλέον μπορώ να το πω, πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο. Μπορεί να μην κατάφερε τελικά να τον νικήσει, όμως έφυγε όπως ακριβώς ήθελε: όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η σορός της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί. Λίγο αργότερα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και τη θαύμασαν άρχισαν να καταφθάνουν στον Ιερό Ναό για να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.