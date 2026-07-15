Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».

Με αυτά τα γεμάτα νόημα, αγάπη και συγκίνηση λόγια –προσφωνώντας την «Ελενίτσα», όπως στην κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» με την οποία έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο- αποχαιρέτησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου την αγαπημένη του φίλη και συμπρωταγωνίστρια του Μάρω Κοντού, που απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Advertisement

Advertisement