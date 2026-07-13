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Η καθοριστική στιγμή για την επιτυχία του ήρθε το 1934, όταν ένα σκασμένο λάστιχο στο φορτηγάκι του τον ανάγκασε να πουλήσει μαλακωμένο παγωτό, το οποίο ενθουσίασε τους καταναλωτές.

Αξιοποιώντας αυτή την ανακάλυψη, ο Κάρβελ ανέπτυξε εξειδικευμένες μηχανές παραγωγής και καθιέρωσε ένα από τα πρώτα οργανωμένα συστήματα franchise στον κλάδο της λιανικής πώλησης παγωτού.

Παράλληλα, ο ίδιος έγινε το αναγνωρίσιμο πρόσωπο της εταιρείας του, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φωνή του στις διαφημίσεις και δημιουργώντας εμβληματικά προϊόντα που εντάχθηκαν στην αμερικανική ποπ κουλτούρα.

Μέχρι το 1981, η επιχείρηση είχε επεκταθεί σε περίπου 700 καταστήματα, αναδεικνύοντας τον Κάρβελ ως έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στον τομέα του.

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Πίσω από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες παγωτού των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται η ιστορία ενός Έλληνα μετανάστη, ο οποίος ξεκίνησε σχεδόν χωρίς κεφάλαιο και κατάφερε να δημιουργήσει μια ολόκληρη επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Ο Αθανάσιος Καρβέλας, γνωστός στην Αμερική ως Τομ Κάρβελ, δεν στηρίχθηκε μόνο στην τύχη. Διέθετε επιχειρηματικό ένστικτο, επιμονή και κυρίως την ικανότητα να μετατρέπει κάθε δυσκολία σε ευκαιρία. Ένα δάνειο μόλις 15 δολαρίων, ένα φορτηγάκι με παγωτά και ένα σκασμένο λάστιχο αποτέλεσαν τα πρώτα κεφάλαια μιας ιστορίας που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, πωλείται και διαφημίζεται το παγωτό.

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Από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη

Ο Κάρβελ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1906. Σε ηλικία περίπου πέντε ετών μετανάστευσε μαζί με τους γονείς του και τα έξι μεγαλύτερα αδέλφια του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικογένεια ταξίδεψε με το πλοίο «SS Themistocles» και πέρασε από τη Νήσο Έλις, όπως εκατομμύρια άλλοι μετανάστες που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή στην Αμερική.

Από μικρός γνώρισε τη σκληρή εργασία. Δούλεψε ως λούστρος, πωλητής υποδημάτων, μηχανικός αυτοκινήτων και υπεύθυνος πωλήσεων. Οι διαφορετικές αυτές δουλειές τού έδωσαν πολύτιμες γνώσεις για τον πελάτη, την αγορά και την αξία της προσωπικής επαφής.

Σε ηλικία 23 ετών αμερικανοποίησε το όνομά του και έγινε Τομ Κάρβελ. Λίγο αργότερα δανείστηκε 15 δολάρια από τη σύντροφό του, Άγκνες, η οποία αργότερα έγινε σύζυγός του, και αγόρασε ένα μεταχειρισμένο φορτηγάκι για να πουλά παγωτό στους δρόμους.

Το σκασμένο λάστιχο που έγινε επιχειρηματική ευκαιρία

Το καθοριστικό περιστατικό συνέβη το 1934, την Ημέρα Μνήμης, ένα από τα θερμότερα πρωινά της χρονιάς. Ο Κάρβελ κινούνταν με το φορτηγάκι του στο Χάρτσντεϊλ της Νέας Υόρκης, όταν ένα λάστιχο έσκασε και τον ανάγκασε να σταματήσει σε χώρο στάθμευσης δίπλα σε ένα κατάστημα κεραμικών.

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Με το εμπόρευμά του να κινδυνεύει να λιώσει, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα και να πουλήσει προσωρινά τα παγωτά του στο συγκεκριμένο σημείο.

Το προϊόν είχε ήδη αρχίσει να μαλακώνει. Ο Κάρβελ περίμενε ότι οι πελάτες θα δυσαρεστούνταν. Συνέβη, όμως, το ακριβώς αντίθετο. Οι καταναλωτές ενθουσιάστηκαν με την πιο απαλή και κρεμώδη υφή του παγωτού.

Μέσα σε δύο ημέρες είχε πουλήσει ολόκληρο το απόθεμα του φορτηγού. Μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 3.500 δολάρια, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή.

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Η αναποδιά με το λάστιχο είχε μετατραπεί σε επιχειρηματική αποκάλυψη.

Η γέννηση του παγωτού μηχανής

Ο Κάρβελ αντιλήφθηκε ότι οι πελάτες προτιμούσαν το μαλακότερο παγωτό και άρχισε να εργάζεται πάνω σε μια συνταγή που θα διατηρούσε σταθερά αυτή την υφή, χωρίς το προϊόν να κινδυνεύει να αλλοιωθεί.

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Δύο χρόνια αργότερα αγόρασε το κατάστημα κεραμικών δίπλα στο οποίο είχε ακινητοποιηθεί το φορτηγάκι του και το μετέτρεψε στο πρώτο του μόνιμο παγωτατζίδικο.

Δεν περιορίστηκε, όμως, στη δημιουργία της κατάλληλης συνταγής. Ανέπτυξε και μια ειδική μηχανή παραγωγής, ικανή να διατηρεί το μείγμα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία χωρίς να το καταψύχει πλήρως. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πυκνό και ταυτόχρονα κρεμώδες παγωτό, διαφορετικό από τα συμβατικά προϊόντα της εποχής.

Αργότερα κατοχύρωσε το σύστημα «Custard King», μία από τις πρώτες εμπορικές μηχανές μαλακού παγωτού. Το 1947 πούλησε περίπου 70 μηχανές στην τιμή των 2.900 δολαρίων η καθεμία, θέτοντας τις βάσεις για τη μεγάλη εξάπλωση του παγωτού μηχανής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ήταν επίσης ένας από τους πρώτους επιχειρηματίες που χρησιμοποίησαν συστηματικά την προσφορά «αγοράζετε ένα, παίρνετε ένα δωρεάν», αυξάνοντας ελαφρώς την τιμή του πρώτου προϊόντος και προσφέροντας δεύτερο παγωτό χωρίς επιπλέον χρέωση.

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Από την πώληση μηχανών στο μοντέλο franchise

Ο Κάρβελ σύντομα διαπίστωσε ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι αγόραζαν τις μηχανές του δεν κατάφερναν να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. Κάποιοι επέλεγαν ακατάλληλες τοποθεσίες, άλλοι δεν τηρούσαν σωστά τους κανόνες υγιεινής και αρκετοί δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν σταθερή ποιότητα.

Αντί να συνεχίσει απλώς να πουλά εξοπλισμό, αποφάσισε να ελέγξει ολόκληρη τη λειτουργία των καταστημάτων.

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Δημιούργησε ένα ενιαίο σύστημα με συγκεκριμένες συνταγές, κοινή εμφάνιση, εκπαίδευση προσωπικού, ελεγμένες πρώτες ύλες και αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής. Έτσι, το 1947 η Carvel έγινε μία από τις πρώτες εταιρείες λιανικής πώλησης παγωτού στις ΗΠΑ που αναπτύχθηκαν με οργανωμένο μοντέλο franchise.

Ο ίδιος θεωρούνταν ιδιαίτερα απαιτητικός. Πίστευε, όμως, ότι η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος ήταν αδιαπραγμάτευτες. Όπως είχε τονίσει, ένα και μόνο σοβαρό περιστατικό μπορούσε να καταστρέψει τη φήμη που είχε δημιουργηθεί μέσα σε δεκαετίες.

Η βραχνή φωνή που έγινε εμπορικό σήμα

Ο Τομ Κάρβελ δεν άλλαξε μόνο την παραγωγή και τη διάθεση του παγωτού. Υπήρξε πρωτοπόρος και στον χώρο της διαφήμισης.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και την έντονη ελληνική προφορά του πρωταγωνιστούσε ο ίδιος στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις της εταιρείας. Η εικόνα του απείχε από το πρότυπο του επαγγελματία παρουσιαστή, αλλά ακριβώς αυτή η αμεσότητα τον έκανε αγαπητό.

Ο Κάρβελ πίστευε ότι οι διαφημίσεις έπρεπε να απευθύνονται στους πραγματικούς ανθρώπους και όχι να παρουσιάζουν έναν τεχνητά τέλειο κόσμο. Η προσωπικότητα, η προφορά και ο αυθορμητισμός του έγιναν αναπόσπαστα στοιχεία της μάρκας.

Ήταν από τους πρώτους ιδρυτές εταιρειών που μετατράπηκαν οι ίδιοι στο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του προϊόντος τους, πολλά χρόνια πριν η πρακτική αυτή γίνει συνηθισμένη στο επιχειρηματικό μάρκετινγκ.

Οι τούρτες που μπήκαν στην αμερικανική ποπ κουλτούρα

Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισαν και οι παγωτοτούρτες της Carvel. Η πιο γνωστή ήταν η «Fudgie the Whale», μια τούρτα σε σχήμα φάλαινας που δημιουργήθηκε αρχικά για την Ημέρα του Πατέρα και εξελίχθηκε σε σύμβολο της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Ακολούθησε η «Cookie Puss», μια ιδιόμορφη τούρτα με πλατύ χαμόγελο, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις διαφημίσεις, τη μουσική και την τηλεόραση.

Τα προϊόντα αυτά απέδειξαν ότι ο Κάρβελ δεν πουλούσε απλώς παγωτό. Δημιουργούσε ιστορίες, χαρακτήρες και οικογενειακές αναμνήσεις γύρω από το εμπορικό του σήμα.

Ο Έλληνας μετανάστης που κατέκτησε το αμερικανικό όνειρο

Μέχρι το 1981 τα καταστήματα Carvel είχαν φτάσει περίπου τα 700. Ο Έλληνας μετανάστης που ξεκίνησε με 15 δολάρια είχε δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις παγωτού στην Αμερική.

Έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, σε ηλικία 84 ετών, πούλησε την εταιρεία που είχε δημιουργήσει, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια επιχειρηματική κληρονομιά.

Το ιστορικό κατάστημα στο Χάρτσντεϊλ έκλεισε το 2008 και κατεδαφίστηκε έναν χρόνο αργότερα. Η ιστορία του, όμως, παραμένει ζωντανή. Μια ιστορία η οποία γράφτηκε με φωτογραφίες σε ένα μοναδικό βιβλίο.

Στοιχεία του βιβλίου

Τίτλος: Carvel Ice Cream

Σειρά: Images of America

Συγγραφείς: Lauren McGowen & Jennifer Dempsey

Εκδότης: Arcadia Publishing

Έτος πρώτης έκδοσης: 2009

ISBN: 9780738567099

Έκταση: 128 σελίδες, με δεκάδες ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Πώληση: Amazon

Επίλογος

Ο Τομ Καρβέλ απέδειξε ότι η επιχειρηματική επιτυχία δεν γεννιέται πάντα μέσα σε γραφεία και αίθουσες συσκέψεων. Μπορεί να ξεκινήσει σε έναν δρόμο, με ένα παλιό φορτηγάκι, ένα παγωτό που λιώνει και ένα σκασμένο λάστιχο.

Αρκεί κάποιος να μπορέσει να δει μέσα στην αναποδιά την ευκαιρία που οι υπόλοιποι δεν διακρίνουν.