Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τον περιορισμό επιθέσεων σε εμπορικά πλοία.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά εχθρικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς αναφέρθηκαν απώλειες ανθρώπινων ζωών και η εξουδετέρωση ανώτατου στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης σε κέντρο διοίκησης.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για υπονόμευση των προσπαθειών ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση της έντασης και την αποτυχία των συνομιλιών σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα ύψη παραμένει η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ καθώς ο νέος κύκλος εχθπροραξιών που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις του πρώτου σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και την πλήγματα-απάντηση από τις δεύτερες δεν λέει να κλείσει.

Τα ξημερώματα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην ενδοχώρα όπως στην Μπουσέρ.

Advertisement

Advertisement

Όλες είναι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου σε ό,τι αφορά την επιβολή της εξουσίας που θέλει να παγιώσει το Ιράν στα Στενά ενώ φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI July 12, 2026

Επίσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η αμερικανική επίθεση έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών, λένε οι ιρανικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ανώτατο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης.

Εκπρόσωπος της CENTCOM, δήλωσε ότι «δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρίψει με επιτυχία έναν ιρανικό πύραυλο κρουζ και ένα μη επανδρωμένο drone αυτοκτονίας».

Advertisement

Σε ανάρτησή της η CENTCOM αναφέρει ότι, με εντολή Τραμπ, «σήμερα, στις 5 μ.μ. [ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλ. μεσάνυχτα στην Ελλάδα], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητά του να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ».

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Σημειώνει ακόμη ότι «ο Ανώτατος Διοικητής δηλ. ο Αμερικανός πρόεδρος] έδωσε εντολή για τις επιθέσεις αυτές, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι ιρανικές δυνάμεις».

Advertisement

Το Ιράν απάντησε εξαπολυοντας «μεγάλης κλίμακας», όπως τις χαρακτηρίζει, επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drone κατά «εχθρικών βάσεων» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα σειρήνες αεράμυνας ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου η έδρα του Πέμπτου Στόλου, αλλά και στην Ιορδανία όπου και χθες το Ιράν είχε χτυπήσει βάση όπου εδρεύουν τα αμερικανικά drone επιτήρησης MQ-9. Η Ιορδανία έκλεισε μάλιστα για προληπτικούς λόγους το αεροδρόμιο του Αμάν.

Ιράν: Οι ΗΠΑ εμποδίζουν τις συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, το Ιράν, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «καταδίκασε σθεναρά» τα αμερικανικά πλήγματα ενώ κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Advertisement

Ακόμη επιρρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνει ακόμη ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και ότι, «δυστυχώς, οι ΗΠΑ εμπόδισαν την επίτευξη αποτελέσματος σε αυτό το ζήτημα μέσω ανοιχτών και κρυφών πιέσεων προς το Ομάν». Επίσης, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών ως «καθαρά ψεύδη που πηγάζουν από την απελπισία».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στα αμερικανικά ΜΜΕ ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια συμφωνία το Σάββατο, σύμφωνα με την οποία «παραιτούνταν από τα πάντα», αλλά «τότε, ξαφνικά, δύο ώρες αργότερα, χτύπησαν ένα πλοίο με ένα drone».

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αρχίσει τα πλήγματα κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, με το Ιράν να απαντά χθες Κυριακή με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και σειρά πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

Advertisement

Νωρίτερα, το Ιράν είχε επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία με τη δικαιολογία ότι ακολουθούσε «μη εγκεκριμένη διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ. Ένας Ινδός ναυτικός είναι αγνοούμενος μετά την επίθεση.

Advertisement