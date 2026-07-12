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Την τρομακτική στιγμή που ένας τεράστιος βίσονας χτυπά και πετά στον αέρα έναν ηλικιωμένο τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο εθνικό πάρκο Yellostone των ΗΠΑ κατέγραψε ένα φωτογράφος.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όταν το θύμα μαζί με τον εγγονό του βρέθηκαν στο σημείο και όταν προσπάθησαν να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες του άγριου ζώου, εκείνο άρχισε να τους κυνηγά με τον άτυχο ηλικιωμένο να δέχεται το σφοδρό χτύπημα του ζώου.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά ο ηλικιωμένο μαζί με τον εγγονό του να περνάνε μερικές δεκάδε μέτρα μακριά από τον βίσονα. Εκείνος όταν τους αντιλαμβάνεται σηκώνεται από το έδαφος κι αρχίζει να κινείται εναντίον τους. Ενώ το παιδί φεύγει γρήγορα, ο ηλικιωμένος βρίσκεται διωκόμενος από το άγριο ζώο, ενώ προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα σε δέντρα. Όμως ο βίσονας τον εντοπίζει και τελικά τον χτυπά με το κεφάλι του εκτοξεύοντάς τον, κυριολεκτικά, στον αέρα.