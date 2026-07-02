Credits: Thestival.gr - Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη.

Η επίθεση με γκαζάκια πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) τόσο στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, όσο και στα σπίτια δύο ακόμα στελεχών του κόμματος.

Advertisement

Advertisement

Από την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η Α. Νέστορα, ο πατέρας της, εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων, καθώς και η 72χρονη μητέρα της, η οποία κατέληξε λίγες ώρες αφότου εισήχθη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ: «Μιλάμε για τουλάχιστον τρία άτομα, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου με αφορμή την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπεύθυνοι του χτυπήματος.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, πρόκειται για τουλάχιστον τρία άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και θεωρούνται πως ήταν τα ίδια άτομα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία των εμπρηστικών επιθέσεων.

«Σίγουρα οι συνάδελφοι (στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία) έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει ώστε να μην κάνουμε κανένα κακό στην έρευνα που γίνεται αυτήν την στιγμή», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα. Χρειάζεται η επεξεργασία κάποιων δεδομένων διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν φτάνει μόνο η ταυτοποίηση ενός δράστη. Είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε κάποια στοιχεία για να έχει ξεκάθαρη εικόνα η εισαγγελική αρχή», πρόσθεσε.