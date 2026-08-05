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Μια γυναίκα συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 12:29 τοπική ώρα στην οδό Endell. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ ασθενοφόρα έσπευσαν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε στο LBC: «Κληθήκαμε στις 12:29 μ.μ. σήμερα (5 Αυγούστου) για αναφορές για επίθεση με μαχαίρι στην οδό Endell, WC2H. Στείλαμε ένα πλήρωμα ασθενοφόρου, έναν παραϊατρικό με αυτοκίνητο ταχείας επέμβασης και έναν αξιωματικό αντιμετώπισης περιστατικών. Αποστείλαμε επίσης το Αεροπορικό Ασθενοφόρο του Λονδίνου.

Στο σημείο βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματισμένοι τους οποίους μεταφέραμε όλους οδικώς σε μεγάλο κέντρο τραυμάτων κατά προτεραιότητα».

Σύμφωνα με το Sky News, η γυναίκα είναι περίπου 40 ετών και συνελήφθη με την υποψία κατοχής αιχμηρού αντικειμένου και της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Να σημειωθεί ότι το Κόβεντ Γκάρντεν αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες τουριστικές περιοχές του Λονδίνου.

BREAKING: A woman has been arrested after multiple people were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police has said



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ohsEGCczFT — Sky News (@SkyNews) August 5, 2026