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Δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, μετά από επίθεση σε βάρος ανήλικης μέσα σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα.

Επιτέθηκαν σε ανήλικη σε δομή φιλοξενίας

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες χτύπησαν και έριξαν υγρό σαπούνι στην κοπέλα.

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Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας – Φωτογραφία Αρχείου

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στη συνομήλική τους. Η παθούσα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανηλίκων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας.