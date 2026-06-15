Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Ζησιμέικων στη Δυτική Αχαΐα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.

Advertisement

Advertisement

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία της περιοχής.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις, με τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερη δασική έκταση.