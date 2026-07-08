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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στις Αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη μέσα σε ρέμα, στην περιοχή Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, το οποίο ανέλαβε την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού από το δύσβατο σημείο όπου βρέθηκε.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε έναν 60χρονο άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το προηγούμενο διάστημα.

Η ταυτοποίηση του νεκρού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.