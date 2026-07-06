Διεθνές θρίλερ με την απαγωγή και τον βιασμό Ολλανδής και Βενεζουελάνης

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο 35χρονες γυναίκες από την Ολλανδία και τη Βενεζουέλα κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα απαγωγής, βασανιστηρίων και ομαδικού βιασμού κατά την παραμονή τους στο Πακιστάν.

Οι γυναίκες είχαν ταξιδέψει στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους, μετά από πρόσκληση του εγγονού ενός υψηλόβαθμου πολιτικού.

Οι δράστες κρατούσαν τα θύματα σε οικία, απαιτώντας μεγάλα χρηματικά ποσά υπό την απειλή της ζωής τους.

Η διαφυγή των γυναικών επετεύχθη μετά από τροχαίο ατύχημα του οχήματος που τις μετέφερε, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση των τοπικών αρχών.

Οι πακιστανικές αρχές συνέλαβαν τον εγγονό του πολιτικού και τρεις συνεργούς του, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη υπόπτου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο μικροσκόπιο των πακιστανικών αρχών βρίσκεται μια αποτρόπαια υπόθεση, μετά τις βαριές καταγγελίες δύο 35χρονων γυναικών από την Ολλανδία και τη Βενεζουέλα. Τα δύο θύματα, που είχαν ταξιδέψει στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους, καταγγέλλουν ότι απήχθησαν, βασανίστηκαν και υπέστησαν ομαδικό βιασμό.

Σοκαριστική καταγγελία από δύο 35χρονες στο Πακιστάν

Σύμφωνα με πληροφορίες της ολλανδικής εφημερίδας De Telegraaf, η 35χρονη από την Ολλανδία είχε μεταβεί στο Πακιστάν κατόπιν πρόσκλησης από τον εγγονό ενός υψηλόβαθμου πολιτικού, ο οποίος της είχε υποσχεθεί δικτύωση με ισχυρούς επενδυτές στον τομέα των κρυπτονομισμάτων για λογαριασμό της εταιρείας της.

Advertisement

Advertisement

Η περιπέτεια των δύο γυναικών ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου, όταν έφτασαν στη χώρα και τις υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος είχε μεριμνήσει και για την έκδοση των θεωρήσεων εισόδου (βίζα). Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εγγονού του πολιτικού και ακόμη τριών συνεργών του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός πέμπτου υπόπτου.

Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar and gang rape related with crypto currency.

A major international bankruptcy and black money turned into gang rape. pic.twitter.com/4P33mXJ5g1 July 4, 2026

Έπειτα από μερικές ημέρες παραμονής στο Ισλαμαμπάντ, οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λαχόρη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν κοντά στα σύνορα με την Ινδία.

Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ολλανδή στην εφημερίδα De Telegraaf, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

«Μετά από δεκαπέντε λεπτά μπήκαν μέσα τέσσερις άνδρες επιθετικά, με όπλα και σχοινιά, και με έδεσαν με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Φώναζαν, χτυπούσαν εμένα και τη φίλη μου», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Σύμφωνα με την 35χρονη, οι δράστες τις ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια απαίτησαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Advertisement

«Στην αρχή ζήτησαν 200.000 δολάρια, μετά 700.000, έπειτα ένα εκατομμύριο και τελικά έως δύο εκατομμύρια. Τους είπα ότι δεν είχα χρήματα, αλλά επέμεναν και απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν», ανέφερε. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι παρέμειναν αιχμάλωτες μέσα στο σπίτι, όπου οι απειλές συνεχίστηκαν.

Όπως υποστήριξε, αναγκάστηκε να στείλει ηχητικό μήνυμα στην οικογένειά της ζητώντας χρήματα, όμως κατάφερε να χρησιμοποιήσει μια προκαθορισμένη λέξη-κωδικό που είχε συμφωνήσει με τους δικούς της σε περίπτωση κινδύνου.

«Κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήμασταν ασφαλείς και ειδοποίησαν την αστυνομία», είπε.

Advertisement

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες τους είπαν ότι είχε πληρωθεί αρκετό ποσό και ο εγγονός του πολιτικού προσφέρθηκε να τις μεταφέρει στο αεροδρόμιο.

Κατά τη διαδρομή, όμως, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, δίνοντας στις δύο γυναίκες την ευκαιρία να διαφύγουν.

«Τρέξαμε ουρλιάζοντας σε ένα συνεργείο. Η φίλη μου είχε πάρει τα διαβατήριά μας και εγώ τα κινητά μας», ανέφερε η Ολλανδή.

Advertisement

🚨 OFFICIAL STATEMENT from Dutch victim Stephanie Adriana Mau Asam:

She & her Venezuelan friend were lured to Pakistan for “business” by Raza Dar (grandson of Deputy PM @MIshaqDar50 and Nephew of @alimdar82 ) then kidnapped, gang-raped, tortured, beaten & held for $2 MILLION… pic.twitter.com/bFqv62YBfZ — Shahid Qazi (@QaziShahid786) July 4, 2026

Οι γυναίκες επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.

Αρχικά, όπως είπε η 35χρονη, δυσκολεύτηκαν να εμπιστευτούν ακόμη και τους αστυνομικούς και πήδηξαν έξω από το περιπολικό, μέχρι που μια γυναίκα αστυνομικός κατάφερε να τις ηρεμήσει και τις μετέφερε στο τμήμα, όπου έδωσαν κατάθεση.

Advertisement

Οι πακιστανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά, ενώ εξετάζεται και η διαδρομή των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων.

Advertisement

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι παρέχεται προξενική βοήθεια στις δύο γυναίκες, σημειώνοντας πως «για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων» δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.