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Το πρώτο σημείωμα ζητούσε λύτρα σε bitcoin, ενώ το δεύτερο ενημέρωνε την οικογένεια για τον ακούσιο θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η αστυνομία της Κομητείας Πίμα, σε συνεργασία με το FBI, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση που ξεκίνησε με την εξαφάνιση της Γκάθρι στις 31 Ιανουαρίου.

Η οικογένεια είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για την επιστροφή της, προσφέροντας παράλληλα χρηματική αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό της.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με την απαγωγή της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας του NBC Σαβάνα Γκάθρι, καθώς σύμφωνα με το USA Today, οι ερευνητές εξετάζουν δύο σημειώματα που στάλθηκαν μετά την εξαφάνισή της και περιείχαν αρχικά αίτημα για λύτρα και στη συνέχεια αναφορά στον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ερευνητών, το πρώτο σημείωμα, το οποίο εστάλη λίγες ημέρες μετά την απαγωγή της ηλικιωμένης από το σπίτι της, ζητούσε την καταβολή εκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή της. Ωστόσο, σε δεύτερο σημείωμα που ακολούθησε και έγινε γνωστό στη συνέχεια, αναφερόταν ότι η 84χρονη είχε χάσει τη ζωή της.

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Τα δύο αυτά έγγραφα, τα οποία απευθύνονταν στην οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι αλλά στάλθηκαν και σε μέσα ενημέρωσης, αποτελούν πλέον βασικό αντικείμενο της έρευνας των Αρχών. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα επικαλούμενα πηγές, στο δεύτερο σημείωμα αναφερόταν ότι ο θάνατός της δεν ήταν εσκεμμένος, ενώ περιλαμβανόταν και έκφραση συγγνώμης προς την οικογένεια.

To clarify what the 2nd ransom note received by our sister station in Tucson actually said about the Nancy Guthrie kidnapping, these are the direct quotes referenced by sources:

"She perished shortly after she was taken."

"She is buried in nature now…"

"We are truly sorry." pic.twitter.com/sqHek9427N June 22, 2026

Η Αστυνομία της Κομητείας Πίμα στην Αριζόνα, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, δεν προχώρησε σε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο των σημειωμάτων, επισημαίνοντας μόνο ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία με το FBI και ότι αξιολογούνται διαρκώς νέα στοιχεία και πληροφορίες.

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου, αφού συγγενικά της πρόσωπα την είχαν αφήσει στο σπίτι της. Η ανησυχία για την τύχη της εντάθηκε όταν την επόμενη ημέρα δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη διαδικτυακή συνάντηση με φίλους της.

Το πρώτο σημείωμα με το αίτημα λύτρων στάλθηκε μία ημέρα μετά την εξαφάνισή της και, σύμφωνα με τις Αρχές, περιείχε συγκεκριμένες αναφορές που αφορούσαν το σπίτι και τον προσωπικό της χώρο. Το έγγραφο φέρεται να απευθυνόταν και στη Σαβάνα Γκάθρι, συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «Today» του NBC, ενώ είχε σταλεί και σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, ορισμένα από τα οποία δεν δημοσιοποίησαν το περιεχόμενό του έπειτα από σχετικό αίτημα των Αρχών.

Disturbing section of alleged ransom note sent to Nancy Guthrie’s family claiming she's dead https://t.co/cfxohDY7xl pic.twitter.com/gwVBd6adiK Advertisement June 23, 2026

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου, ακολούθησε δεύτερο σημείωμα με αντίστοιχο ύφος αλλά χωρίς οικονομικές απαιτήσεις, στο οποίο αναφερόταν ότι η 84χρονη είχε πεθάνει και ότι ο θάνατός της ήταν ακούσιος.

Μετά την αποστολή των σημειωμάτων, η Σαβάνα Γκάθρι μαζί με τα αδέλφια της προχώρησαν σε δημόσια έκκληση προς τους απαγωγείς ζητώντας την επιστροφή της μητέρας τους και δηλώνοντας ότι η οικογένεια ήταν πρόθυμη να καταβάλει λύτρα.

Οι Αρχές αλλά και τα μέλη της οικογένειας είχαν επανειλημμένα επισημάνει ότι η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε ανάγκη από συνεχή φαρμακευτική αγωγή.

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Για την υπόθεση είχε ανακοινωθεί αμοιβή ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων από την οικογένεια, ενώ το FBI είχε προσθέσει ακόμη 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

Με πληροφορίες από USA Today

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