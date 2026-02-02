Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όπου οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας του αμερικανικού «Today», Σαβάνα Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, με την αστυνομία να μην αποκλείει κανένα ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 9:30 το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026, στο σπίτι της στην περιοχή του Τούσον. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε επισήμως από την οικογένεια το μεσημέρι της Κυριακής, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνουν τη χρήση drones, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και ομάδων διάσωσης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή και της ομάδας ανθρωποκτονιών, κάτι που, όπως σημείωσε ο σερίφης, δεν είναι συνηθισμένο σε υποθέσεις εξαφάνισης.

«Η υπόθεση ξεχώρισε λόγω όσων μας περιγράφηκαν, αλλά και όσων διαπιστώσαμε κατά την αρχική αυτοψία», ανέφερε ο Κρις Νάνος, προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παραμένει ανοιχτό.

Σήμερα (2/2), η Σαβάνα Γκάθρι εξέδωσε δήλωση, η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή του NBC. «Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις σκέψεις, τις προσευχές και τα μηνύματα συμπαράστασης», ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή, η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην ασφαλή επιστροφή της αγαπημένης μας Νάνσι».

Η εκπομπή «Today» ξεκίνησε με πρώτη την είδηση της εξαφάνισης της μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι, η οποία απουσίαζε από το πάνελ.