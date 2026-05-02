Μια νέα μαρτυρία για την υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου, της 29χρονης που εξαφανίστηκε το 1995 ενώ πήγαινε στη δουλειά της στη Νέα Ιωνία, έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αν τελικά επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», γυναίκα που διατηρεί επαφές με το συγγενικό περιβάλλον της αγνοούμενης υποστήριξε ότι η Ολυμπία εθεάθη χρόνια αργότερα στη Σαντορίνη, παντρεμένη και με δύο παιδιά.

Η υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου παραμένει ένα από τα άλυτα μυστήρια των τελευταίων δεκαετιών. Η νεαρή γυναίκα εξαφανίστηκε ξαφνικά το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 1995, σε ηλικία μόλις 29 ετών, ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της στη Νέα Ιωνία.

Από εκείνη την ημέρα, τα ίχνη της χάθηκαν χωρίς να δοθεί ποτέ μια καθαρή απάντηση για το τι της συνέβη. Στο σπίτι της είχε βρεθεί ένα σημείωμα, το οποίο εντόπισε ο σύζυγός της. Ωστόσο, αντί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το περιεχόμενό του φέρεται να προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε.

Η υπόθεση επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, μετά από μηνυτήρια αναφορά και την ανάθεσή της σε εισαγγελέα, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να εξετάζονται.

Η μαρτυρία για τη Σαντορίνη

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η πληροφορία ότι η Ολυμπία Κηρύκου ενδέχεται να ζει φέρεται να κυκλοφόρησε γύρω στο 2015-2016.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι πληροφορήθηκε πως η 29χρονη, που είχε εξαφανιστεί δύο δεκαετίες νωρίτερα, είχε θεαθεί στη Σαντορίνη. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα που της μετέφερε την πληροφορία υποστήριξε ότι η Ολυμπία είχε παντρευτεί άλλον άνδρα και είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

«Την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα», φέρεται να είπε η μάρτυρας, προσθέτοντας ότι η υπόθεση της Ολυμπίας τής είχε μείνει έντονα στη μνήμη, καθώς επρόκειτο για μια νέα και όμορφη γυναίκα που χάθηκε ξαφνικά.

Την ίδια στιγμή, η ίδια δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις της για το πρόσωπο που της μετέφερε την πληροφορία, αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδεχομένως να γνώριζε περισσότερα από όσα είχε πει.

«Ο σύζυγός της δεν ήθελε να τη βγάλει σε αφάνεια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της μάρτυρα στον σύζυγο της αγνοούμενης. Όπως υποστήριξε, ο Δημήτρης, ο σύζυγος της Ολυμπίας, δεν ήθελε να προχωρήσει σε διαδικασία αφάνειας, παρότι, σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν πιέσεις από το περιβάλλον του για κληρονομικούς λόγους.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια προστίθεται στο ήδη σύνθετο παζλ της υπόθεσης, καθώς για χρόνια οι έρευνες δεν κατάφεραν να δώσουν οριστική απάντηση ούτε στο ενδεχόμενο της εκούσιας φυγής ούτε στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα άγνωστα σημειώματα και οι διαφορές στο ύφος

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν και άγνωστα σημειώματα της Ολυμπίας Κηρύκου, τα οποία παρουσιάστηκαν από το «Φως στο Τούνελ» και στάλθηκαν για ανάλυση στη γραφολόγο Μάγδα Καμπούρη.

Η γραφολόγος, η οποία είχε εξετάσει και το αρχικό σημείωμα που συνδέθηκε με την εξαφάνιση, εντόπισε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα παλαιότερα σημειώματα της Ολυμπίας και στο τελευταίο.

Όπως ανέφερε, στα προηγούμενα σημειώματα προς τον σύζυγό της υπήρχε τρυφερότητα, οικειότητα και συναισθηματική ζεστασιά. Αντίθετα, το τελευταίο σημείωμα εμφανίζεται πιο λιτό, ψυχρό και αποστασιοποιημένο, με την υπογραφή «Ολυμπία» αντί για κάποιο υποκοριστικό ή πιο προσωπικό τρόπο έκφρασης.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να δείχνει ότι η 29χρονη βρισκόταν σε διαφορετική ψυχολογική κατάσταση απέναντι στον σύζυγό της την περίοδο πριν χαθεί.

Το ερώτημα που παραμένει

Παρότι, σύμφωνα με τη γραφολογική ανάλυση, δεν αμφισβητείται ότι το σημείωμα ήταν γραμμένο από την ίδια, παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς συντάχθηκε. Η απουσία ημερομηνίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε γραφτεί ακόμη και αρκετό καιρό πριν από την εξαφάνιση.

Αυτό το στοιχείο περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση, καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν το σημείωμα γράφτηκε λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της ή αν ανήκε σε προγενέστερη χρονική στιγμή.

Τριάντα χρόνια μετά, η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου εξακολουθεί να συνοδεύεται από αναπάντητα ερωτήματα. Η νέα μαρτυρία για τη Σαντορίνη, εφόσον ερευνηθεί και επιβεβαιωθεί, μπορεί να αλλάξει πλήρως την κατεύθυνση της υπόθεσης. Μέχρι τότε, το μυστήριο παραμένει ανοιχτό: έφυγε η ίδια για να ξεκινήσει μια νέα ζωή ή πίσω από την εξαφάνισή της κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό;

