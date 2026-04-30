Πριν από λίγες η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφτηκε μαζί με τους σωματοφύλακές της το ιατρείο της γνωστής πλαστικής χειρουργού, Βίλλυς Ροδοπούλου, στο Χαλάνδρι. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν στον ίδιο χώρο, ενώ πριν από λίγους μήνες οι δύο γυναίκες είχαν θεαθεί μαζί στα παρασκήνια της επίδειξης της, διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι.

Η Αμερικανίδα πρέσβης με τη Βίλλυ Ροδοπούλου η οποία της έγραψε «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».

Η Σίλια Κριθαριώτη φαίνεται πως ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη γιατρό που εμπιστεύονται αρκετοί διάσημοι Έλληνες, ανάμεσά τους η Βίκυ Σταυροπούλου και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Μάλιστα η σχεδιάστρια σχολίασε με μια κόκκινη καρδιά την ανάρτηση της γιατρού.

Η Βίλλυ Ροδοπούλου και η Βίκυ Σταυροπούλου.

Η 57χρονη Αμερικανίδα Πρέσβης, παρά τα σχόλια που δεχόταν από την εποχή που εργαζόταν στο Fox News για τις αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση, δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι έχει επέμβει χειρουργικά στο πρόσωπό της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη Σίλια Κριθαριώτη και τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο στο Madwalk.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πουλάει την έπαυλή της στη Φλόριντα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο πρώην αρραβωνιαστικός της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, προσπαθούν από τον Φεβρουάριο να πουλήσουν το σπίτι όπου συζούσαν στο Τζούπιτερ της Φλόριντα, που απέχει μόλις 30 λεπτά από το θέρετρο του πλανητάρχη, Μαρ-α-Λαγκο στο Παλμ Μπιτς.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το 2004 στη Νέα Υόρκη.

Η New York Post αναφέρει ότι το πρώην ζευγάρι ζητάει 30 εκατ. δολάρια για την παραλιακή έπαυλη, 1050 τ.μ που είχαν αγοράσει στο 1/3 της παραπάνω τιμής το 2021, η οποία διαθέτει έξι κρεβατοκάμαρες και 11 μπάνια.