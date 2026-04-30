Πυρκαγιά σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής. Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες και το υψηλό θερμικό φορτίο, χωρίς να αποτρέψουν το μοιραίο…

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε από την επιχείρηση ανταλλακτικών, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα οι φλόγες να περάσουν σε διαμερίσματα, από όροφο σε όροφο. Τελικά κάηκε ολόκληρη η πολυκατοικία και η εικόνα είναι αποκαλύπτική.

Εκρήξεις και πυκνοί καπνοί

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις από το εσωτερικό του καταστήματος. Ο πυκνός, μαύρος καπνός κάλυψε τη γύρω περιοχή, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική και δυσχεραίνοντας το έργο των αρχών.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. April 30, 2026

Φόβοι για τον παιδικό σταθμό

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η πληροφορία ότι η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα στην πίσω πλευρά της επιχείρησης, το οποίο χρησιμοποιείται ως παιδικός ή βρεφικός σταθμός. Η Πυροσβεστική ενημερώνει πως δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται πόντο-πόντο.

Στο σημείο επιχείρησαν:

32 πυροσβέστες

13 οχήματα

1 κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση σε ύψος.

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους λόγω της τοξικότητας των καπνών.