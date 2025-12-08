Σε επτά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής οι αστυνομικοί, ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ίλιον Αττικής.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε για πυροβολισμούς στην οδό Αιακού.

Advertisement

Advertisement

Οταν οι πρώτοι ένστολοι έφθασαν στο σημείο, δεν εντόπισαν κάποιους από τους εμπλεκόμενους αλλά βρήκαν 5 κάλυκες από πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Κατά τη διάρκεια τής ερευνάς τους τα στελέχη της Ασφάλειας, διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας 41 ετών επιχείρησε να βιάσει την 17χρονη νύφη του. Εκείνη ενημέρωσε την οικογένειά της και συγγενείς της πήγαν να επιτεθούν στον επίδοξο βιαστή.

Φαίνεται όμως ότι εκεί αντάλλαξαν πυροβολισμούς οι δύο πλευρές, χωρίς ευτυχώς κάποιος να τραυματιστεί.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση οι επτά συλληφθέντες είναι για απόπειρα βιασμού, σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.