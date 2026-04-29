Κατά την επανεκδίκαση της υπόθεσης του διασυρμένου παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της πρώην ηθοποιού Τζέσικα Μαν, η 40χρονη πλέον γυναίκα περιέγραψε το οδυνηρό «τρίο» στο οποίο αναγκάστηκε να συμμετάσχει με τον φυλακισμένο παραγωγό και μια ιταλίδα ανερχόμενη ηθοποιό. Η Μαν, η οποία καταθέτει εναντίον του Γουάινστιν τις τελευταίες τρεις ημέρες, ξέσπασε σε κλάματα στο εδώλιο των μαρτύρων αρκετές φορές καθώς περιέγραφε το περιστατικό που συνέβη στο ξενοδοχείο Doubletree στο Μιντάουν στις 18 Μαρτίου 2013.

Η υπόθεση της Μαν επανεκδικάζεται λόγω μιας σειράς νομικών ανατροπών. Αρχικά, η καταδίκη του Γουάινστιν το 2020 ακυρώθηκε για λόγους που δεν σχετίζονταν με την κατάθεσή της. Ο Γουάινστιν δικάστηκε εκ νέου στο Μανχάταν πέρυσι. Καταδικάστηκε και πάλι για σεξουαλική επίθεση σε σχέση με μια άλλη κατηγορία σεξουαλικής, αλλά το σώμα των ενόρκων βρέθηκε σε αδιέξοδο σχετικά με την κατηγορία βιασμού που αφορούσε τη Μαν, οδηγώντας στην τρίτη εκδίκαση.

Η Mαν είπε στο δικαστήριο ότι το περιστατικό του 2013 συνέβη λίγο μετά τη συνάντησή της με τον Γουάινστιν στο Λος Άντζελες. Τον θεωρούσε μέντορά της, πράγμα που την οδήγησε να πιστέψει ότι θα την αναδείκνυε. Κατά την πρώτη της επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, η Mαν έμενε σε ένα ξενοδοχείο στη Lexington Ave. και την 51η Οδό, όπου ο Γουάινστιν εμφανίστηκε νωρίς.

Η Mαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι κατέβηκε στο λόμπι σε κατάσταση πανικού, προσπαθώντας να τον αποτρέψει από το να κλείσει δωμάτιο. «Και τότε εκνευρίστηκε και με τράβηξε στην άκρη», κατέθεσε. «Με άρπαξε και μου είπε: “Μην με ντροπιάζεις δημόσια”».

«Λιποθύμησα υπό το βάρος των 137 κιλών του»

Είπε ότι υπάκουσε στον Γουάινστιν, ο οποίος την οδήγησε στο δωμάτιο όπου η κατάσταση εξελίχθηκε βίαια. «Ήταν σαν να μην τον ένοιαζε να με ακούσει», είπε η Μαν. «Θυμάμαι ότι ένιωσα θυμωμένη και προσπάθησα να φύγω, προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα δύο φορές με όλη μου τη δύναμη. Αυτός συνέχιζε να την κλείνει με δύναμη. Έτσι, με είχε παγιδεύσει σε αυτό το δωμάτιο και συνέχιζε να μου λέει “Γδύσου τώρα!”, και όταν δεν το έκανα, αυτός, αυτός — με άρπαξε και από τα δύο χέρια», είπε.

«Μου φέρθηκε σαν να ήμουν ιδιοκτησία του».

Συνέχισε λέγοντας ότι έπαθε «πλήρη νευρικό κλονισμό» όταν ο Γουάινστιν φέρεται να προσπάθησε να ενδώσει να κάνει τρίο με την ιταλικής καταγωγής ηθοποιό Εμανουέλα Ποστακίνι στο ξενοδοχείο Montage Beverly Hills τον Φεβρουάριο του 2013. Η Μαν ισχυρίστηκε ότι πανικοβλήθηκε και έτρεξε στο μπάνιο.

Είπε στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι είχε μια συναινετική σχέση με τον Γουάινστιν σε κάποιο σημείο, επειδή ένιωθε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πραγματικά «ρομαντική σχέση».

Η Μαν κατέθεσε επίσης για τη δεύτερη επίθεση αργότερα το 2013, όταν ισχυρίζεται ότι ο παραγωγός του Χόλιγουντ τη βίασε αφού του είπε ότι είχε βρει την αληθινή «αγάπη» με έναν ηθοποιό. Πρόσθεσε ότι έπεσε αναίσθητη κάτω από το βάρος των 137 κιλών του εκείνη τη στιγμή.

