Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ραντεβού κατέληξε στο χειρότερο δυνατό σενάριο για μία ανήλικη στη Βρετανία, καθώς έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έναν Αφγανό και τρεις ομοεθνείς του.

Αφγανός γνωρίστηκε μέσω Snapchat με ανήλικη και τη βίασε μαζί με ομοεθνείς του

Η 17χρονη γνώρισε αρχικά τον 21χρονο Αφγανό, Μεχράμπ Σάφι σε εμπορικό κέντρο του Μπρίστολ στη νοτιοδυτική Βρετανία και μέσω επικοινωνίας στο Snapchat, πείστηκε να του στείλει γυμνές της φωτογραφίες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την Daily Mail, στις 30 Νοεμβρίου 2025 ο Αφγανός μετέφερε με ταξί το ανήλικο κορίτσι σε σπίτι στο Σόμερσετ όπου τη βίασαν άλλοι τρεις ομοεθνείς του.

iStock

Σύμφωνα με το Bristol Live, στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι, ενώ η ανήλικη βρισκόταν στο σπίτι, της προσφέρθηκαν αλκοόλ και τσιγάρα πριν υποστεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βιασμό από τον Σαφί, καθώς και από τους συγκατηγορούμενούς του, τους Αουάλ Αχμαντζάι και Σαλμάν Χαμπίμπκιλ, και οι δύο 19 ετών, και ακόμη έναν 16χρονο, οι οποίοι κατάγονται όλοι από το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο εισαγγελέας Εντ Χέθερινγκτον δήλωσε ενώπιον των ενόρκων ότι η ανήλικη «κακοποιήθηκε σεξουαλικά από νεαρούς άνδρες, τους οποίους γνώριζε ελάχιστα και με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή μόλις λίγες ημέρες πριν από τα γεγονότα».

Όπως ανέφερε, μόλις έφθασε στην κατοικία μεταφέρθηκε στο υπνοδωμάτιο του Σάφι. Εκείνος της εξέφρασε την επιθυμία να έχουν σεξουαλική επαφή, με την κοπέλα να απαντά, σύμφωνα με την εισαγγελία, ότι δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή.

Ο Χέθερινγκτον υποστήριξε ότι ο Σάφι της ζήτησε επανειλημμένα να βγάλει τα ρούχα της, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν θα προχωρούσαν σε σεξουαλική πράξη. Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολούθησε η πρώτη σεξουαλική επίθεση.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι στη συνέχεια η 17χρονη οδηγήθηκε ξανά στο ισόγειο της κατοικίας, όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, και ότι ακολούθησαν επιπλέον βιασμοί μέσα σε διάστημα αρκετών ωρών. «Ήταν μόνη, απομονωμένη, σε μια άγνωστη πόλη, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, μέσα στη νύχτα, σε ένα σπίτι γεμάτο άνδρες που δεν γνώριζε», ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι η κοπέλα βρισκόταν υπό πίεση και ότι της προσφέρονταν συνεχώς αλκοόλ και τσιγάρα.

Advertisement

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν επίσης ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Σάφι και τη 17χρονη να περπατούν μαζί κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κοπέλα πίστευε ότι επισκεπτόταν έναν νέο σύντροφο ή έναν πιθανό μελλοντικό σύντροφο.

«Ήθελα απλώς να φύγω»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το περιστατικό έληξε όταν η μητέρα της ανήλικης επικοινώνησε με την αστυνομία. Αργότερα, η 17χρονη έδωσε αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς για όσα υποστήριξε ότι συνέβησαν. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά τα περιστατικά ζητούσε επίμονα να φύγει από το σπίτι.

«Ήθελα μόνο να επιστρέψω στο σπίτι μου. Δεν αισθανόμουν ασφαλής. Ήθελα απλώς να φύγω», ανέφερε στην κατάθεσή της η 17χρονη.

Advertisement

4 Muslim Boys SEX ATTACK' Girl, 17, ‘raped over several hours after being lured to home'

A TEEN girl was raped by four Afghan nationals including a 16-year-old boy after being lured to a home and plied with vodka, a court heard.



Mehrab Safi, 21, Awal Ahmadzai and Salman… pic.twitter.com/Xq9pAc81T9 — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) June 9, 2026

Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 16χρονο κατηγορούμενο, ενώ οι τρεις μεγαλύτεροι πρόλαβαν να διαφύγουν στο Μπέρμινγχαμ και στο Λονδίνο και κατόπιν να εγκαταλείψουν τη χώρα με προορισμό τη Γαλλία. Ωστόσο, εντοπίστηκαν από τις γαλλικές αρχές στο Καλέ και οδηγήθηκαν άμεσα πίσω στη Βρετανία.

Advertisement