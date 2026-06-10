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Οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών προκειμένου να διαλύσουν μια σπάνια διαμαρτυρία στη δυτική πόλη Χεράτ του Αφγανιστάν, η οποία είχε ξεσπάσει με αφορμή τη σύλληψη γυναικών που κατηγορούνται ότι παραβίαζαν τους αυστηρούς ισλαμικούς ενδυματολογικούς κανόνες.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν στο BBC ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν τις συνθήκες θανάτου τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Στους δρόμους είχαν κατέβει τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, λίγες ημέρες αφότου τοπικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ταλιμπάν φέρεται να ξεκίνησαν συλλήψεις γυναικών που θεωρούνταν ότι «δεν φορούσαν σωστά το χιτζάμπ».

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Η αστυνομία στη Χεράτ αρνήθηκε ότι υπήρξαν θάνατοι, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι επενέβη για τη διάλυση της συγκέντρωσης. Όπως ανέφερε στο BBC, οι δυνάμεις της «έλαβαν μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης».

Taliban opens fire on civilians protesting morality police in Herat, Afghanistan



Residents of Herat took to the streets to protest the Taliban’s brutal “morality police” and their aggressive enforcement of the mandatory burqa and chador dress code for women and girls.



In… pic.twitter.com/iQoORNKEFL June 9, 2026

Ένας διαδηλωτής δήλωσε στο AFP ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «χρησιμοποίησαν ράβδους, μαστίγια και πυροβόλα όπλα για να διαλύσουν το πλήθος. Έριξαν ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα». Όπως είπε, είδε τραυματισμένους ανθρώπους και πρόσθεσε: «Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος». Το AFP μετέφερε επίσης μαρτυρία φωτογράφου, ο οποίος ανέφερε ότι είδε τις δυνάμεις ασφαλείας «να χτυπούν διαδηλωτές και να πυροβολούν προς το πλήθος».

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ακούγονται καθαρά πυροβολισμοί, ενώ γυναίκες ακούγονται να φωνάζουν «μην τις χτυπάτε».

Ο Σαγέντ Μασούντ Χοσεϊνί, εκπρόσωπος της αστυνομικής διοίκησης της Χεράτ, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές «ενήργησαν με τρόπο που διατάραξε τη δημόσια τάξη». Πρόσθεσε ότι προσπάθησαν να «δημιουργήσουν ένταση με πρόσχημα ζητήματα που σχετίζονται με την τήρηση του χιτζάμπ και την αντίθεση στο ισλαμικό χιτζάμπ, το οποίο θεωρείται θεϊκή υποχρέωση».

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A disturbing moment shows a Taliban fighter opening fire on an unarmed female protester.



The woman was taking part in a peaceful protest for basic rights of Afghan people. pic.twitter.com/3WI914neWu Advertisement June 9, 2026

The terrorist Taliban open fire on protesters in Herat province. First they arrest Afghan women when people protest against it, Taliban beat and kill them. pic.twitter.com/rHWDCPOC2i — Wais Barakzai 🇦🇫 (@WaisBarakzai) June 9, 2026

Ο Ρίτσαρντ Μπένετ, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι είναι «ανήσυχος για την υπερβολική χρήση βίας εναντίον φαινομενικά ειρηνικών διαδηλωτών στη Χεράτ σήμερα» και κάλεσε οι υπεύθυνοι να «λογοδοτήσουν».

«Δεν φοράτε σωστά το χιτζάμπ» – Η τάξη των αοράτων στο Αφγανιστάν

Οι διαμαρτυρίες κατά των Ταλιμπάν, ιδιαίτερα από γυναίκες, αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στο Αφγανιστάν από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021. Οι πρώτες προσπάθειες γυναικών να αμφισβητήσουν τους αυστηρούς νέους κανόνες για την ένδυση και την εκπαίδευση σταδιακά υποχώρησαν, καθώς πολλές αναφέρουν ότι εγκατέλειψαν τις κινητοποιήσεις λόγω του φόβου μετά την αντίδραση των αρχών, που περιλάμβανε ξυλοδαρμούς, κακοποιήσεις, φυλακίσεις και ακόμη και απειλές θανάτου με λιθοβολισμό.

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Η χρήση του χιτζάμπ είναι ένας από τους πολλούς κανόνες που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν, καθιστώντας τον υποχρεωτικό από τον Μάιο του 2022. Ωστόσο, η τελευταία αυτή επιχείρηση καταστολής στη Χεράτ φέρεται να ανακοινώθηκε μόλις την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Μια γυναίκα ανέφερε ότι οι αγορές της πόλης είχαν γίνει «έρημες», ενώ άλλη είπε στο ότι μέλη του Υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Ασέβειας -της λεγόμενης «αστυνομίας ηθών»- ελέγχουν συστηματικά γυναίκες που δεν φορούν σωστά το χιτζάμπ.

Από την άλλη, οι τοπικές αρχές έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές σχετικά με το αν πραγματοποιούνται συλλήψεις γυναικών, με το Τμήμα Πληροφόρησης και Πολιτισμού της επαρχίας Χεράτ να χαρακτηρίζει τις αναφορές για δεκάδες συλλήψεις «ανακριβείς και φημολογούμενες».

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Με πληροφορίες από BBC, DW