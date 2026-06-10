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Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία που αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου και η σορός της εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου σε αγρόκτημα κοντά στο χωριό Πουικασκιέρ, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Φλεράνς, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο πατέρας του Μπαρελά κατηγορήθηκε για βιασμό

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του βασικού υπόπτου, του Ζερόμ Μπαρελά, είχε κατηγορηθεί το 2013 για βιασμό από μία από τις εγγονές του, προτού η υπόθεση τεθεί τελικά στο αρχείο με απαλλακτικό βούλευμα

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Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε το δίκτυο BFMTV από δικαστική πηγή, επαληθεύοντας σχετικές πληροφορίες του σταθμού RTL.

Η άτυχη 11χρονη

Η καταγγέλλουσα, η οποία σήμερα είναι 26 ετών, είχε καταγγείλει τότε πολλαπλά περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα όταν η ίδια ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών, στο σπίτι του παππού της, κατά την περίοδο μεταξύ 2010 και 2013. Ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά εξετάστηκε από τις δικαστικές αρχές, αλλά δεν του ασκήθηκε ποτέ επίσημη δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μετά από οκτώ χρόνια ερευνών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, εκδόθηκε τελικά απαλλακτικό βούλευμα από τον ίδιο ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση.

Πρόσωπο – κλειδί στην υπόθεση η σύζυγος του Μπαρελά

Παράλληλα, όσο οι αρχές εξετάζουν το προφίλ του κύριου υπόπτου, η σύζυγός του από χθες φέρεται έτοιμη να προσφέρει στις αρχές κρίσιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά του Μπαρελά, από τα πρώτα χρόνια του γάμου της μέχρι τη δολοφονία της ανήλικης.

Η υπόθεση της Λιανά πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών και τα μέσα που παρέχονται στη δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, πρότεινε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους κατά συρροή βιαστές, οι οποίες θα μπορούσαν να επισύρουν ισόβια κάθειρξη αντί για την κάθειρξη 20 ετών που ισχύει αυτήν τη στιγμή.